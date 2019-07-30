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30 Temmuz 2019 Salı 10:12:37 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 11:16:29

Zabıt katipliği başvuru sonuçları açıklandı mı? Zabıt katipliği başvuru sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Zabıt katipliği başvuru sonuçları açıklandı mı? Zabıt katipliği başvuru sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Adalet Bakanlığı'nın personel alımı duyurusu üzerine zabıt katipliği için başvuru yapanlar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. 12 bin 713 personel alımı için başvurular 1-16 Temmuz tarihleri arasında kabul edildi. Zabıt kâtipliğine başvuru yapanlar Zabıt katipliği başvuru sonuçlarını ve sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Zabıt katipliği başvuru sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

Zabıt katipliği başvuru sonuçları ile ilgili aramalar artıyor. Adalet Bakanlığı'nın personel alımı duyurusu üzerine zabıt katipliği için başvuru yapanlar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. 12 bin 713 personel alımı için başvurular 1-16 Temmuz tarihleri arasında kabul edildi. Zabıt kâtipliğine başvuru yapanlar Zabıt katipliği başvuru sonuçlarını ve sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Zabıt katipliği başvuru sonuçları açıklandı mı? Zabıt katipliği başvuru sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı haberimizde.

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak istihdam edilecek her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI ALIM SONUÇLARI SORGULAMA SAYFALARI
 

ZABIT KATİPLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

ZABIT KATİPLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00'da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA KİMLER GİRECEK?

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıvla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak
istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

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