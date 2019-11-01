01 Kasım 2019 Cuma 21:37:21 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 21:37:47
Yüzme havuzunda kimyasal panik
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Atıcılar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda, 28’i çocuk 36 kişi, yaşadıkları rahatsızlık üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı.
Gazdan etkilendiği belirlenen vatandaşlar tedavi altına alındı. Yapılan incelemede pH-klor kimyasallarının bulunduğu kabın kapağının açık kalması nedeniyle gazın, havalandırma borusuyla içeriye yayıldığı tespit edildi. “Suya kimyasal madde karışması gibi bir durum yok” diyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazdan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
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