Yüzme havuzunda kimyasal panik

Gazdan etkilendiği belirlenen vatandaşlar tedavi altına alındı. Yapılan incelemede pH-klor kimyasallarının bulunduğu kabın kapağının açık kalması nedeniyle gazın, havalandırma borusuyla içeriye yayıldığı tespit edildi. “Suya kimyasal madde karışması gibi bir durum yok” diyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazdan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.