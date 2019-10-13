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13 Ekim 2019 Pazar 09:22:42 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 11:35:30

Yüz nakilli Recep Sert ve eşi Esma sert tutuklandı

Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert ile eşinin de aralarında olduğu 4 zanlı tutuklandı. Bilecikte bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik´te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Kiralık araçla, kente gelip saldırıyı gerçekleştirdiği, güvenlik kameralarından belirlenen Recep Sert ile diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Recep Sert, eşi Esma Sert ile 2 kişi tutuklandı.

Bilecik´te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkanına önceki gün saat 02.20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkan ile park halindeki araçlara isabet etti.  Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, çiğ köfteci İrfan Demir´in kentteki 4 işyerini, Mehmet Cömert isimli kişiden devraldığını ancak ikili arasında anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, görüntülerden silahı Mehmet Cömert´e yakınlığı olan Türkiye´nin 5´nci yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert´in ateşlediğini belirledi.

EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Recep Sert, Bursa´nın İnegöl ilçesindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de yakaladı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´nde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Recep Sert´in beraberindeki Samet Sert ile birlikte kiraladıkları araçla Bilecik´e gelip, saldırıyı düzenlediği ardından da aynı araçla yaşadığı Bursa'ya döndüğü belirlendi.

RECEP SERT İLE EŞİ ESMA SERT TUTUKLANDI

Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece `tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

KAFE AÇMIŞLARDI

Recep Sert'e 18 Temmuz 2013'te Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılmıştı. Beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki Polonyalı turist Andrzej Kucza’nın yüz ve çenesi, Recep Ser'te başarılı operasyonla nakledilmişti. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ilk olan Recep Sert bu nakille tanınmıştı. Recep Sert ile eşi Esma Sert 2017 yılında bir kafe açtıkları haberiyle gündeme gelmişti.

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