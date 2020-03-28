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28 Mart 2020 Cumartesi 08:24:17 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 08:26:38

Yurtta dayanışma seferberliği! Kapı kapı dolaşıyorlar

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek oldu. Valilikler koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, kapı kapı yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. On binlerce aileye gıda kolisi, maske, dezenfektan yardımları yapılıyor.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek oldu. Kronik rahatsızlığı olanlar, evden çıkamayanlar için ise belediyeler ve valilik öncülüğünde organize olan "Vefa grupları" gece gündüz görev yapıyor.

Diyarbakır Valiliği/Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ekonomik durumu iyi olmayan 5 bin aileye gıda kolileri dağıtılırken, Konya'da 31 ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere binlerce kişinin yardımına koşuyor. Erzurum Valiliği 6 bin aileye nakdi ve gıda yardımı yaparken, Kütahya'da 112, 155 veya 156'ya gelen yardım çağrılarına gıda paketleri adrese teslim ediliyor.

DİYARBAKIR: Diyarbakır Valiliği/ Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ekonomik durumu iyi olmayan 5 bin aileye yönelik gıda yardımı yaptı. 23 kilogramlık gıda yardım kolileri içinde kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ay çiçek yağı, şeker ve salça bulunuyor. Kentte evlat nöbeti tutan ailelere de sıcak çorba ikramı yapan valilik, Yaşlı Destek Programı kapsamında evlere temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

GÜNDE 2 BİN 500 KİŞİ

KONYA: Konya Valiliği koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. 31 ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere binlerce kişinin yardımına koşuyor. Kentteki kurumlar ailelere haftalık gıda kolisi yardımı yapıyor.

10 GÜNDE 5 BİN 510 AİLEYE ULAŞTILAR

HATAY: Hatay Valiliği, kaymakamlıklar bünyesinde kurulan vefa destek gruplarının bugüne kadar 5 bin 510 aileye destek verdiğini açıkladı. Hatay'da bulunan 15 ilçe kaymakamlıklarının bünyesinde kurulan Vefa Destek Grupları 10 gün içerisinde 5 bin 510 aileye destek oldu.

ERZURUM: Erzurum Valiliği tarafından yaklaşık 6 bin aileye nakdi ve gıda yardımları yapıldı. Aynı zamanda oluşturulan ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşların da ihtiyaçları karşılanarak evlerinde kalmaları için çalışmalar gerçekleştirildi.
MANİSA: Manisa'da 5 günde 6 bin 337 kişinin talep ve ihtiyacı karşılandı. Vatandaşların gıda yardımından ilaç alımına, maaş çekmesinden evde sağlık talebine kadar birçok talebi gerçekleştirildi.

UŞAK: Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 6 ekip oluşturuldu. Vakıf kanalı ile il genelinde 65 yaş üstü sokağa çıkamayan yardıma muhtaç ve dar gelirli 700 aile tespit edildi. Şu ana kadar bunlardan 400'üne, kişi sayısına göre 2 hafta yetecek kadar gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

65 YAŞA 50 BİN GIDA KOLİSİ

Valilik binasında gazetecilerle biraraya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunan Yerlikaya "65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" dedi.

GELEN ÇAĞRILAR ADRESE TESLİM

KÜTAHYA: Kütahya Valiliği tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara 500 paket erzak dağıtımı yapıldı. 112, 155 veya 156'ya gelen aramalar üzerine yapılan dağıtımların yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındaki kayıtlardan belirlenen adreslere de gıda paketleri ulaştırıldı.

POLİS, ZABITA SEFERBER

GAZİANTEP: 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulduğu Vefa Sosyal Destek Grubu Gaziantep'te çalışmalarına başladı. Gönüllüler tarafından vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu içinde, polis, jandarma, zabıta ile çeşitli kurumların personelleri de yer alıyor.

(Sabah)

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