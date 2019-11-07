'Yurt imamı'na kırmızı bülten

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanık Gültekin Bibar hakkında kırmızı bülten formu düzenlendi.

SÖZDE MOLLA GRUBUNDA

Tutuklamaya yönelik “yakalama” kararıyla aranan Bibar için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. FETÖ elebaşının yakınında bulunduğu, ondan ders aldığı ve “Molla” grubunda yer aldığı belirtilen Bibar'ın, örgütün sözde “Gaziantep bölge imamı” firari sanık Mehmet Kocatürk'e bağlı, örgütün “Gaziantep yurt ve evler sorumlusu” olduğu aktarıldı.