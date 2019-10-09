Yurt dışı çıkış harcı mobil olarak ödenebilecek

  • Bist 100
    100647
  • Dolar
    5,8487
  • Euro
    6,4245
  • Altın
    283,2620
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Terör hedefleri canlı yayında böyle vuruldu Terör hedefleri canlı yayında böyle vuruldu
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Terör hedefleri canlı yayında vuruldu Terör hedefleri canlı yayında vuruldu
Fırat'ın doğusunda Pınar Barışı Harekatı başladı! Pınar Barışı Harekatı nedir? Fırat'ın doğusunda Pınar Barışı Harekatı başladı! Pınar Barışı Harekatı nedir?
Barış Pınarı Harekatı'nı dünya basını böyle duyurdu Barış Pınarı Harekatı'nı dünya basını böyle duyurdu
Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak
9 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim Sayısal Loto sonuçları 9 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim Sayısal Loto sonuçları
Başkomutan, Barış Pınarı Harekatı emrini böyle verdi Başkomutan, Barış Pınarı Harekatı emrini böyle verdi
Yücel İldiz'den veda açıklaması geldi Yücel İldiz'den veda açıklaması geldi
'Laurent Blanc Galatasaray'ı reddetti' 'Laurent Blanc Galatasaray'ı reddetti'
Trabzonspor Novak için Milli takımdan haber bekliyor Trabzonspor Novak için Milli takımdan haber bekliyor
Rus roketi Avrupa ve ABD'nin uydusunu yörüngeye gönderdi Rus roketi Avrupa ve ABD'nin uydusunu yörüngeye gönderdi
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanır? 9 Ekim Şans Topu sonucu sorgulama ekranı Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanır? 9 Ekim Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
Samimi açıklamalar yaptı... Nebahat Çehre, Canan Karatay'dan özür diledi! Samimi açıklamalar yaptı... Nebahat Çehre, Canan Karatay'dan özür diledi!
Barış Pınarı Harekatı başladı! Resulayn nerede, Resulayn haritada nerede? Barış Pınarı Harekatı başladı! Resulayn nerede, Resulayn haritada nerede?
Onur Akay'dan ilginç iddia... "Evlendiği adama önce babam, sonra kocam dedi!" Onur Akay'dan ilginç iddia... "Evlendiği adama önce babam, sonra kocam dedi!"
Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı
Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu: Rasulayn'da bir patlama meydana geldi Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu: Rasulayn'da bir patlama meydana geldi
Ryan Babel taraftarlardan zaman istedi Ryan Babel taraftarlardan zaman istedi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi adaylığını koyuyor Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi adaylığını koyuyor
Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 44'ü tamamlandı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 44'ü tamamlandı
Esenyurt'ta korkunç olay... Eve giren hırsız yaşlı kadının boğazını kesti! Esenyurt'ta korkunç olay... Eve giren hırsız yaşlı kadının boğazını kesti!
Milan'da yeni teknik direktör belli oldu Milan'da yeni teknik direktör belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:41:42 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:43:22

Yurt dışı çıkış harcı mobil olarak ödenebilecek

İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil olarak yurt dışına çıkış harcı ödenmesine imkan sağlayan sayfası mükelleflerin hizmetine açıldı.

İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenmesine ilişkin sayfası hizmet vermeye başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinde yer alan duyuruya göre, İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil (Android ve iOS) uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenebilmesine ilişkin gerekli geliştirmeler yapıldı.

İnteraktif Vergi Dairesinin web uygulamasına "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden erişebilecek. Ana sayfada yer alan "Hızlı Ödeme" bölümünde "Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme" menüsü aracılığıyla harç elektronik ortamda yatırılabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması Android veya iOS işletimine sahip cep telefonu veya tabletlere kurularak, uygulama aracılığıyla harç ödemesi gerçekleştirilebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkışlarda, harcın ödenmesine ilişkin denetim, çıkış kapılarında görevli emniyet mensuplarınca yapılırken, yurt dışına çıkış harcı ödemesinin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılması durumunda, ödeme elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılacak. Bu nedenle çıkış kapılarında görevli memura makbuz, dekont veya pul gösterilmesine gerek olmayacak.

Yapılacak harç ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak kişi adına yapılması gerekiyor.

Yurt dışına çıkış harcının Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarımı anlık olarak yapılırken, ödeme bilgisinin Emniyet Bilgi İşlem Sistemi'ne aktarılıp aktarılmadığı "ivd.gib.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Yurt dışına çıkış harcı sorgulama alanı ile diğer aile bireylerinin de sorgulanabilmesi mümkün olacak.

Bankalarla mutabakat nedeniyle 22.00 ile 02.00 saatleri arasında İnteraktif Vergi Dairesi uygulamaları üzerinden ödeme yapılamıyor. Harç ödemesini gerçekleştirecek vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ