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08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:42:29 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:14:11

Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis darbeci FETÖ'cüleri iade eder mi? Ardan Zentürk yorumladı

Yunanistan’da dün yapılan erken genel seçimlerde, Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi partisi, Aleksis Çipras’ın SYRIZA partisini geride bırakarak tek başına iktidar oldu. Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geleceğine ve Miçotakis yönetiminin Yunanistan’daki FETÖ’cüleri Türkiye’ye iade edip etmeyeceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Zentürk, "ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa bu iki örgütten vazgeçmediği sürece örgütün üyelerini bize teslim edemez." ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağda konumlanan Yeni Demokrasi (ND) partisi birinci oldu. Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Yunanistan’da yaşanan hükûmet değişikliğini ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Ardan Zentürk, Miçotakis ailesinin Yunanistan’da köklü bir siyaset geçmişi olduğunu belirterek, “Miçotakis ailesi bizim ülkemizdeki Menderes ailesi gibidir, fakat bizim Menderesler çok büyük yıkımlar yaşamıştır. Miçotakis ailesi üç kuşaktır Yunanistan’ın siyasetine yön verdi. Türkiye olan ilişkilerin önemlini bilirler, maceracı bir politika izlemezler.” diye konuştu.

“BABASININ YAŞADIKLARINI BİZZAT KENDİSİNDEN DİNLEMİŞTİM”

Kiriakos Miçotakis’in babası Konstandios Miçotakis ile bir dostluğu olduğunu söyleyen Zentürk, “Geçmişte birçok röportaj yapmıştık. Yunanistan’daki darbeden sonra Türkiye’ye gelişini ve Türkiye’den Fransa’ya güvenli şekilde intikal edişini bizzat kendisinden dinlemiştim.” ifadelerini kullandı.

“YUNANİSTAN, YENİ SÖMÜRGECİLİK ÇAĞININ ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDENDİR”

Yunanistan’ın bağımsız bir devlet olmadığına dikkat çeken Zentürk, “Yunanistan’ın yüzyıllardır gelen bir Türkiye politikası var. Bu yüzden Çipras döneminde izlenen yol Miçotakis döneminde de izlenecektir. Yunanistan yeni sömürgecilik çağının önde gelen ülkelerinden bir tanesidir. Yaşadığı ekonomik kriz sonrasında Avrupa Birliğinde Almanya’nın liderliğinde bir sömürü haline geldi.” dedi.

“YUNANİSTAN’IN ALMAN İSTİHBARAT OPERASYONUNA KARŞI GELECEK GÜCÜ YOK”

Yunanistan’da yaşayan FETÖ’cülerin 4 bini geçtiğini ifade eden Zentürk, “Çipras, sekiz FETÖ’cü askeri ilk başta Türkiye’ye iade edecekti. 24 saat içinde birileri müdahale etti ve o günden bugüne ülkelerindeki FETÖ’cülerin sayısı 4 bine ulaştı. Almanya kendi topraklarında istemediği FETÖ’cüleri Yunanistan’a, Arnavutluk’a ve Makedonya’ya yığıyor. Yunanistan’ın bu istihbarat operasyonuna karşı gelecek gücü yok.” şeklinde konuştu.

“ABD, ALMANYA, İNGİLTERE VE FRANSA BU ÖRGÜTLERDEN VAZGEÇMEDİĞİ SÜRECE…”

FETÖ’nün de PKK gibi bir proje örgüt olduğunu belirten Zentürk, “Bunlar transatlantik yapının projeleridir. PKK, Amerikan bayrağı altında bize silah sıkıyor, FETÖ de Amerikan bayrağı altında bize kumpas kuruyor. ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa bu iki örgütten vazgeçmediği sürece örgütün üyelerini bize teslim edemez. Fakat emperyalizm bu örgütlerin bir işlevi olmadığına inanırsa biz talep etmeden bunların hepsini iade eder.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Aksam.com.tr

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