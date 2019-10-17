Yunanistan'da çirkin pankart
Girit Adası'nda Türkiye-Brezilya arasında oynanan mini-foot veteran maçında Yunan taraftarlar, Türkiye karşıtı pankartlar açtı.
Oyuncuların tam yanına açılan pankartın yanı sıra taraftarlar, Türkiye aleyhine tezahüratlarda bulundu. Milli futbolcular ise karşılaşmanın 9. dakikasında, bu şartlarda maça devam edemeyeceklerini hakeme belirtti. Futbolcular, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyleyerek sahayı terk etti. Bunun ardından güvenlik güçleri, Yunan taraftarların elinden pankartı aldı ve maç, kaldığı yerden devam etti. Öte yandan maçı Brezilya 1-0 kazandı.
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