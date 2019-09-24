Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi, askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan İ.M. ve O.Ç. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
(DHA)
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