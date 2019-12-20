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20 Aralık 2019 Cuma 07:10:40 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 07:12:32

Yunanistan'a geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Midilli Adası'na doğru giden lastik botu, Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında durdurdu.

Ekipler, bottaki 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

AA

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