Yunanistan Türkiye'nin çizdiği sınırı aşmaya cesaret edemedi

  • Bist 100
    100422
  • Dolar
    5,6879
  • Euro
    6,3075
  • Altın
    280,8140
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek artıyor! Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek artıyor!
Putin: Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı, takas çok sayıda insanı kapsayabilecek Putin: Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı, takas çok sayıda insanı kapsayabilecek
Trump'tan Ruhani'ye mesaj: Gel, 25 Eylül'de görüşelim Trump'tan Ruhani'ye mesaj: Gel, 25 Eylül'de görüşelim
Galatasaray'a şok! Ailesi Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Galatasaray'a şok! Ailesi Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor
Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı Johnson ile İran’ı görüştü Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı Johnson ile İran’ı görüştü
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ekimde açılıyor Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ekimde açılıyor
Kilis'te 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen nar kabuğu bulundu Kilis'te 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen nar kabuğu bulundu
İspanya'nın Oscar adayı Almodovar'ın 'Acı ve Zafer' oldu İspanya'nın Oscar adayı Almodovar'ın 'Acı ve Zafer' oldu
HDP'li Batman Belediyesince sözleşmesi feshedilen işçilerden HDP'li belediyeye tepki HDP'li Batman Belediyesince sözleşmesi feshedilen işçilerden HDP'li belediyeye tepki
Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni sözleşme Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni sözleşme
CHP'nin lügatında kaybetmek yok! Yerel seçimlerde Sultanbeyli adayı olan ve yüzde 44 fark yiyen Ayhan Koç Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı CHP'nin lügatında kaybetmek yok! Yerel seçimlerde Sultanbeyli adayı olan ve yüzde 44 fark yiyen Ayhan Koç Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atandı
A Milli takımda Cengiz Ünder şoku yaşanıyor A Milli takımda Cengiz Ünder şoku yaşanıyor
Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı
YKS 2020 tarihi belli oldu mu? 2020 YKS ne zaman? YKS 2020 tarihi belli oldu mu? 2020 YKS ne zaman?
Fatih Terim'in Andone planı belli oldu Fatih Terim'in Andone planı belli oldu
HDP’li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış HDP’li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış
FIFA, yılın 11'i adaylarını açıkladı FIFA, yılın 11'i adaylarını açıkladı
İndirim dediler vatandaşın sırtına bindiler! Ankara'da da okul servislerinin ücretleri belirlendi İndirim dediler vatandaşın sırtına bindiler! Ankara'da da okul servislerinin ücretleri belirlendi
Abdullah Avcı Victor Ruiz'i 6 saat izledi Abdullah Avcı Victor Ruiz'i 6 saat izledi
Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman alınır? Kaymakamlık sınavı 2019 ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman alınır? Kaymakamlık sınavı 2019 ne zaman?
Başkan Erdoğan ile görüşen Feyzioğlu eleştirilere öyle bir cevap verdi ki: Alman Şansölyesiyle mi görüşecektik? Başkan Erdoğan ile görüşen Feyzioğlu eleştirilere öyle bir cevap verdi ki: Alman Şansölyesiyle mi görüşecektik?
Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti
Monaco açıkladı! Galatasaray bonservis ödedi mi? Monaco açıkladı! Galatasaray bonservis ödedi mi?
Öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşini öldüren annelerini ağır yaralayan zanlı Şeyma öğretmenin hareketlerinden anlam çıkartmış Öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşini öldüren annelerini ağır yaralayan zanlı Şeyma öğretmenin hareketlerinden anlam çıkartmış

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 14:41:37 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:33:56

Yunanistan Türkiye'nin çizdiği sınırı aşmaya cesaret edemedi

Akdeniz’de yeni restleşme. Deniz Kuvvetleri, İngiliz gemisinin Türk karasularında atışlı tatbikat yapacağını duyurunca Atina, bu koordinatı sahiplenip deniz seyir duyurusu (Navtex) yayınlamak istedi. Türk ve Yunan donanmasının aynı noktada egemenlik ilanı tansiyonu yükseltti. Yunanistan Türkiye'nin çizdiği sınırı aşmaya cesaret edemedi

Türkiye ile Yunanistan’ın Ege’deki restleşmesi Akdeniz’in orta yerine uzandı. Deniz Kuvvetleri, İngiliz gemisinin Türk karasularında atışlı tatbikat yapacağını duyurunca sözkonusu koordinatı sahiplenen Atina, kendi deniz seyir duyurusunu (Navtex) yayınlamak istedi. Mavi Vatan haritasının güney sınır hattında yaşanan bilek güreşi, 4 Eylül günü iki ülkeyi sıcak savaşın eşiğine getirdi. Türk ve Yunan donanmasının aynı gün aynı noktada egemenlik ilanı dün tansiyonu hayli yükseltse de Atina, Ankara’nın çizdiği sınırı aşmaya cesaret edemedi.

İLAN YARIŞINA GİRDİ

Yunanistan’ın İngiliz gemisi faaliyeti için adeta Türkiye ile Navtex ilan etme yarışına girdiği olay, ağustos sonunda başladı. İngiliz gemisi HMS Enterprise’ın dün (4 Eylül) Akdeniz’de yaptığı top atışı eğitiminden önceden haberdar olan Deniz Kuvvetleri, Türk Navtex sahasında yapılacak eğitim konusunda deniz trafik emniyeti açısından denizcilere duyuru yayınladı. 29 Ağustos’ta yayınlanan seyir duyurusuyla Türkiye, sözkonusu bölgeyi ‘askeri eğitim sahası’ ilan etti. Türkiye’nin ilanı üzerine Yunan donanması ise 30 Ağustos günü bir seyir duyurusu yayınladı ve aynı sahayı 4 Eylül tarihinde ‘İngiltere Deniz Altı Eğitim Sahası’ olarak kodladı.

YETKİ SADECE ANTALYA’DA

İngiliz tatbikatı üzerinden Atina’nın imza attığı oldu-bitti girişimi, Türkiye’nin jet cevabıyla son buldu. Antalya Navtex İstasyonu yeni bir duyuru yayınlayarak Yunanistan’a, deniz haberleşme sistemi üzerinden ‘Mavi Vatan’ uyarısı yaptı. Duyuruda, ilan edilen eğitim sahasının Türk Navtex sahası sınırları içinde olduğu, bu nedenle Yunanistan’ın ilanının ‘geçersiz’ olduğu vurgulandı; denizcilere, bölgede yayın yapmaya yetkili olan tek merkezin Antalya Navtex İstasyonu olduğu hatırlatıldı. Atina, Ankara’nın bu restine herhangi bir cevap veremedi. Antalya’nın Kaş ilçesiyle Mısır’ın İskenderiye kenti arasında bulunan ve kuzey-güney yönünde Akdeniz’in ortasına denk düşen sularda Yunan donanmasından ses çıkmadı. Türkiye’nin Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında bölgede çok sayıda savaş gemisi bulunuyor.

Oradayız

Türk Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’e ilişkin seyir duyurularını (Navtex) rutin olarak yapıyor. Yunanistan’la restleşmenin yaşandığı noktaya ek olarak donanma, Kıbrıs batısındaki Adatepe ve Karaada sahalarında da eğitimler yaptı. 10, 16 ve 24 Eylül tarihlerinde ise savaş gemileri, Kıbrıs güneyindeki Sancak sahasında boy gösterecek.

Mavi Vatan sarsıntısı

Türkiye’nin deniz sınırlarını gösteren Mavi Vatan haritası Yunanistan’da ciddi infial uyandırdı. Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında görülen 462 bin kilometrekarelik harita, Yunanlıların en çok konuştuğu konu haline geldi.

(Yeni Şafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ