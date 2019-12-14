Yunanistan Türkiye karşısında köşeye sıkıştı

Yunanistan, önceki gece itibariyle hava sahası ve hava limanlarını Libya’dan kalkan uçaklara kapattı. Uluslararası hukukta izah edilemez bu adımla Yunanlılar açık bir şekilde Libya’nın seyrüsefer hakkını ihlal etti. Bu son adımıyla diyaloğa kapalı duruşunu muhafaza eden Yunanistan bir yandan da Türkiye’ye karşı BM, AB ve NATO nezdinde girişimlerde bulunsa da istediğini bir türlü elde edemedi. Avrupa Birliği, Türkiye-Libya mutabakatının üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğunu iddia etmekle yetindi. Atina’nın ‘yaptırım’ ve ‘ekonomik ambargo’ talepleri karşılık bulmadı. NATO da kurumsal olarak benzer şekilde pozisyon aldı.

FRANSIZLAR İMZALADI

Atina, meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkilerini keserken AB ve NATO üyesi ülkelerin şirketleri ise UMH’yi muhatap alarak önemli anlaşmalar imzalıyor. Bunlardan biri Fransız Total. Total, Libya petrolüne ilişkin yatırımını büyük ölçüde artırdı. 10 Aralık salı günü Fransız Total şirketi ile UMH kontrolündeki Libya Petrol şirketi arasında 650 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca Total, 650 milyon dolarlık yatırım sözü verirken günlük petrol üretiminin 180 bin varil artırılacağı kaydedildi.

BM TARAFSIZ KALDI

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşmiş Milletler’i de istediği şekilde kışkırtamadı. BM’den yapılan açıklamada, iki kara arasındaki genişliğin 400 milden az olmasından hareketle bu bölgede genel kuralların uygulanamayacağını vurguladı, BM’nin karar verici pozisyonda olamayacağı konunun taraflar arasında barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini belirterek ‘tarafsızlığını’ ilan etti. BM ayrıca bölgedeki adalara da işaret ederek, kapalı veya yarı kapalı belirli alanlarda üçüncü tarafların çıkarlarının göz önünde bulundurulması gereğine işaret etti. Türkiye ile Libya arasında koordinatları uluslararası hukuk uyarınca titizlikle belirlenen anlaşma, sözkonusu özeni göstererek açık kapı bırakmıyor. Atina yönetimi, anlaşma dolayısıyla Türkiye’yi BM’ye şikayet etmiş ve BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmıştı.

UYANDILAR

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak bölgede yaptıkları MEB anlaşmalarında diğer ülkelerin haklarını işgal ettiklerinin ortaya çıkması, ittifakların tekrar gözden geçirilmesini sağladı. Bu doğrultuda en önemli gelişme, İsrail’in Afrodit sahasındaki yatırımları durdurduğu açıklaması oldu. Türkiye’nin, GKRY’nin İsrail deniz alanlarını işgal ettiğini bilimsel verilerle ortaya koymasının ardından İsrail, 12 numaralı parselden yüzde 10 daha pay almıştı. Ancak İsrail bununla da yetinmedi. İsrail Enerji Bakanı Udi Adiri, Afrodit-Yishai gaz sahasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle Afrodit’teki yatırımları durdurduklarını duyurdu. Adiri, Afrodit sahasında faaliyet gösteren Shell, Noble Energy ve Delek Drilling firmalarının temsilcilerine gönderdiği mektupta, “İsrail devleti, Afrodit-Yishai doğalgaz rezervindeki haklarından vazgeçme niyetinde değil” ifadelerini kullandı ve GKRY ile gerekli adil paylaşımın yapılamadığına işaret etti. Yine Yunanistan’ın Mısır ile anlaşma hamlesi de boşa çıkarken Yunan basınında, “Mısır’ın bir Türk-Yunan çatışmasına taraf olmadığı, Atina’nın tezlerini reddettiği, Mısırlıların Türklerle anlaşma yaparlarsa daha karlı çıkacaklarını düşündükleri” kaydedildi.

Yeni Şafak