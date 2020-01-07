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07 Ocak 2020 Salı 13:14:27 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 13:38:06

Yunanistan, Türk amirali Cihat Yaycı'yı izliyor!

Türkiye küresel planları Libya'ya asker çıkarması yaparak ters düz ederken Yunanistan medyası, Libya anlaşmasında büyük emeği olan Tümamiral Cihat Yaycı'ya kilitlenmiş durumda. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını hazırlayıp, Başkan Erdoğan'a sunan Yaycı'nın stratejilerinin Akdeniz'de uygulandığı vurgulanıyor. Programda Başkan Erdoğan'ın cesareti ileri görüşlülüğüne dikkat çekiliyor

Yunanistan’ın en büyük özel kanalı Skai kanalında “Simera” (bugün) isimli sabah programında İstanbul muhabiri Manolis Kostidis ile gazeteciler arasında, Türkiye’nin Libya adımı ve İsrail ile anlaşma iddialarına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Tartışmanın odağında Libya anlaşmasının mimarı Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı vardı.

Programda şu diyaloglar yaşandı:

"CİHAT YAYCI, MEB'İ HAZIRLAYAN KİŞİ"

Erkek spiker: Manoli Kostidis geçtiğimiz günlerde çok önemli bir haber Türk basınında yer aldı. Buna göre Türk Deniz Kuvvetleri’nde çalışan Tümamiral Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yeni bir güzergahta da Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirlemesi gerektiğini söyledi.

Kadın spiker: Bu Amiral Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın arkasında duran, bu anlaşmayı hazırlayan kişi. Şimdi aynı anlaşmayı aynı koşullarda başka ülkelerle yapılabileceğini söylüyor.

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ ADIMI İSRAİL

Manoli Kostidis: Evet bu kişi Türkiye ile Libya’nın karşılıklı kıyıları olduğunu söyleyen ve bu teoriyi ortaya atan kişidir. Erdoğan yönetimi de bu fikirlere uygun olarak Libya ile anlaşma yaptı. Şimdi Türk Amiral bu konuda Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin bir sonraki adımının İsrail’le anlaşma imzalamak olduğunu söylüyor ve eğer Erdoğan’ın cesareti ve uzak görüşlülüğü olmasaydı kendi yaptığı çalışmaların akademik bir çalışma olarak kalacağını, ama Erdoğan’ın cesareti sayesinde bu anlaşmanın imzalandığını belirtiyor.

Bu kapsamda Libya ile yapılan esaslara uygun şekilde başka bir anlaşmanın cesaretle mutlaka İsrail ile yapılması ve bunun kısa sürede yapılması gerektiğini söylüyor. Bu konudaki fikirler nedir diye merak ettim ve bizzat bu yazarın kendi yazdığı kitapta bu konudaki fikirleri okudum.

(Burada Manolis Kostidis ‘Münhasır Ekonomik Bölge’ kavramı isimli kitabı ekranda gösteriyor.)

Bu Amiralin Libya ile anlaşmaya yönelik fikirleri daha önce gündeme geldiğinde bazıları bunu çılgınlık bazıları ise komiklik olarak nitelemiş ve ciddiye alınmamıştı. Şimdi kitapta bu sayfada size Türkiye ile Libya’nın yaptığı anlaşmaya esas olan haritaları gösteriyorum.

Erkek spiker: Şimdi bu haritadaki fikirler gerçek oldu.

"TÜRKLER, MEİS ADASI'NI YOK SAYIYORLAR"

Manolis Kostidis: Kesinlikle, Yaycı’nın teorisine göre bu haritada görüyorsunuz, Türkiye ile İsrail’in kıta sahanlığı ve karşılıklı sınırları olduğunu iddia ediyor. Tabii ki burada Türkler her zaman yaptıkları gibi Meis Adası’nı yok sayıyorlar ve İsrail’le komşu olduklarını düşünüyorlar.

"90'LARDA İSRAİL, TÜRKİYE'NİN EN YAKIN MÜTTEFİKİYDİ"

Kadın gazeteci: Bu Yunanistan için bir işaret mi? Yunan-İsrail ilişkileri bundan etkilenebilir ve bölge daha karışık hale gelebilir.

Manolis Kostidis: Bakın 1990’lı yıllarda İsrail, Türkiye’nin en yakın müttefiki idi. İsrail uçakları Konya’da uçuyordu, bugün ise durum farklı, İsrail, Yunanistan ile müttefik.

Bakın Yaycı’nın bu ifadesi İsrail’e yapılmış bir öneridir ve bunun medyada yer alması direkt İsrail’e yapıldığını göstermektedir. Bu çok dikkat çekmektedir.

Erkek spiker: Senin de dediğin gibi ilk önce teori ortaya çıkıyor sonra bu eyleme geçiriliyor. Bakalım bu konuda nasıl olacak?

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