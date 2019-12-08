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08 Aralık 2019 Pazar 15:46:42 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 15:49:11

Yunanistan Parlamentosunda İslam'a hakaret!

Yunanistan Parlamentosunda, aşırı sağ Yunan Çözümü (Elliniki Lysi) Partisi lideri Kiryakos Velopulos ile Değişim Hareketi (Kinima Allagis) Partisinin Rodop ili Türk milletvekili İlhan Ahmet ve Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) meclis grup temsilcisi Efklidis Çakalotos arasında İslamiyet tartışması yaşandı. Velopulos, kürsüden yaptığı konuşmasında, İslamiyet'in bir din olmadığını, çağ dışı uygulamalar öngören dini içerikli siyasi ideoloji olduğunu ve Batı tipi yaşamla bağdaşmadığını ileri sürdü.

Parlamentoda yeni vergi kanunuyla ilgili konuşmalar sırasında sözü İslamiyet'e getirerek Müslümanlarla ilgili "küçültücü ve hakaret" içeren ifadeler kullanan Velopulos, Rodop milletvekili Ahmet ve SYRİZA  temsilcisi Çakalotos’un tepkisiyle karşılaştı.

Velopulos, kürsüden yaptığı konuşmasında, “İslamiyet'in bir din olmadığını, çağ dışı uygulamalar öngören dini içerikli siyasi ideoloji olduğunu ve Batı tipi yaşamla bağdaşmadığını” ileri sürdü. 

Bunun üzerine söz alan Ahmet, Velopulos’un söylemleriyle tüm Müslümanlara, genel olarak İslamiyet ile ilgili asılsız iddialarda bulunarak açıkça hakaret ettiğini söyledi.

İslam dininde aşırılıklara yer bulunmadığını ve sözde İslam adına hareketlerde bulunan bazı tarikatların ve yan dini kuruluşların gerçek İslam'ı ve Kur'an'ı temsil etmediğini vurgulayan Ahmet, şunları kaydetti:

“Sayın Velopulos, tüm dinlerde çeşitli doktrinler, tarikatlar ve yan dini kuruluşlar olduğu gibi, İslam’da da bazı tarikatlar (aşırılıklar içeren) olabilir. Ancak bu İslam değil, kutsal kitap (Kur'an-ı Kerim) değil. Sizin Meclis kürsüsünden iftira etmeye, küfür etmeye ve İslam'ın bir din olmadığını söylemeye hakkınız yok. İslam'ın bir din olmadığını söylerken bunun ne anlama geldiğinin farkında mısınız? Ben de Ortodoksluğun ve Katolikliğin din olmadığını söyleyeyim. Bu mesele bu şekilde nereye varacak? Bu hassas dönemde mecliste ne dediğimizin farkında olmamız lazım.” 

Velopulos’a sert tepki gösteren Çakalotos da Yunan Çözümü lideri Velopulos’un aşırı faşist ve ırkçı söylemlerle Yunanistan’daki Müslüman azınlığı ve farklı dine ait diğer vatandaşları hedef haline getirdiğini belirterek özür dilemesi gerektiğini söyledi.

SYRİZA iktidarı döneminde Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Çakalotos, Yunan anayasasının din hürriyetini güvence altına aldığını ve ülkede Müslümanların bulunduğunu kabul ettiğini belirterek “Naziler, Yahudiler için bu şekilde konuşuyordu. Utanmalısınız.” ifadelerini kullandı.

Mecliste yaşanan İslamiyet tartışmaları sırasında iktidar partisi Yeni Demokrasi (ND) ve mecliste grubu bulunan diğer muhalefet partilerinin tartışmada yer almayarak sessiz kalması dikkati çekti. 

Öte yandan, meclis dışında bazı kesimlerden de gelen tepkiler üzerine Yunan Çözümü adına açıklama yapan milletvekili Vasili Viliardos, partisinin lideri Velopulos’un meclisteki konuşmasında “aşırılıktan söz ettiğini Müslümanların dinini kastetmediğini" iddia etti.

(AA)

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