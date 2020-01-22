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22 Ocak 2020 Çarşamba 15:07:06 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:14:56

Yunanistan, Mısır ve İsrail köşeye sıkıştı: EastMed'in anahtarı Türkiye elinde!

EastMed konusunda Yunanistan, Mısır ve İsrail'i uyaran uzmanlar, "projenin anahtarı Türkiye'nin elinde" değerlendirmesinde bulundular

Bonn merkezli Friedrich-Ebert Vakfı'nın Kıbrıs direktörü Hubert Faustmann, Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları üzerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 

"TÜRKİYE GERİ ADIM ATMAYACAK"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ulusal bir prestij konusu haline getirdiğini belirten Faustmann, Türkiye'nin bölgeden geri adım atmayacağını söyledi. Faustmann, Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma nedeniyle Yunanistan, İsrail, Mısır ve Fransa'nın güçlerini de birleştirdiğini ifade etti.

"KIBRIS GAZI, TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇMELİ"

star.com.tr'de yer alan haberde Faustmann, Yunanistan, Mısır ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarının Ankara'nın katılımı olmadan mümkün olmayacağını söyledi. Faustmann, "Boru hattı hiçbir zaman inşa edilmeyecektir. Kıbrıs gazının ekonomik olarak en uygun şekilde ihraç edilmesi Türkiye üzerinden gerçekleşebilir" dedi.

"EASTMED'İN ANAHTARI TÜRKİYE'DE"

Türkiye'nin Akdeniz'de donanma ve hava kuvvetleri bakımından çok güçlü olduğunu belirten Enerji analisti Cyril Widdershoven, "Türkiye, EastMed'in geleceğinin anahtarını elinde tutuyor" dedi.

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