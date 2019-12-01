  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
4 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Asansörcü CHP'liler fotoğrafları inkar etti Asansörcü CHP'liler fotoğrafları inkar etti
Meteoroloji'den hava durumu tahmini uyarısı! Yağmur ve kar geliyor Meteoroloji'den hava durumu tahmini uyarısı! Yağmur ve kar geliyor
Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşma, Doğu Akdeniz’de 10 yılda kurulan ittifakı şoke etti Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşma, Doğu Akdeniz’de 10 yılda kurulan ittifakı şoke etti
Yunanistan’ı 'Ya KKTC tanınırsa!' korkusu sardı Yunanistan’ı 'Ya KKTC tanınırsa!' korkusu sardı
'Mustafa ile iyi arkadaşız çocuklar da iki ev fikrini sevdi’ 'Mustafa ile iyi arkadaşız çocuklar da iki ev fikrini sevdi’
İtalya'da Salvini'nin rakibi "Sardalyalar"dan Floransa'da dev miting İtalya'da Salvini'nin rakibi "Sardalyalar"dan Floransa'da dev miting
Sedat Doğan’ın açıklamaları olay olmuştu... Ve Işın Karaca konuştu Sedat Doğan’ın açıklamaları olay olmuştu... Ve Işın Karaca konuştu
Kars'ta korkutan deprem! Kars'ta korkutan deprem!
İsveçli bakandan teröristlere skandal destek açıklaması: Sırtınızı artık bana dayayın! İsveçli bakandan teröristlere skandal destek açıklaması: Sırtınızı artık bana dayayın!
Konu kapanmadı! CHP’deki çete aranıyor Konu kapanmadı! CHP’deki çete aranıyor
Hadise kural bozmadı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı Hadise kural bozmadı! Kıyafetlerinin fiyatı dudak uçuklattı
İzmir'de çalındı, Manisa'da bulundu İzmir'de çalındı, Manisa'da bulundu
İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' dersi: İstanbul Boğazı'ndan bu kadar şilep geçemez İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' dersi: İstanbul Boğazı'ndan bu kadar şilep geçemez
Nagehan Şaşmaz: Necati'nin ABD'de ikinci eşi var Nagehan Şaşmaz: Necati'nin ABD'de ikinci eşi var
6 Avrupa ülkesi ABD'nin İran'a ambargosunu deldi! INSTEX ödeme aracı oldu 6 Avrupa ülkesi ABD'nin İran'a ambargosunu deldi! INSTEX ödeme aracı oldu
ABD: Esed rejimi Suriye Anayasa Komitesi toplantılarını yavaşlatıyor ABD: Esed rejimi Suriye Anayasa Komitesi toplantılarını yavaşlatıyor
İstanbul Şişli’de seyir halindeki lüks cip ve otomobil kurşunlandı İstanbul Şişli’de seyir halindeki lüks cip ve otomobil kurşunlandı
Yemen'de hükümet güçlerine saldıran 12 Husi milis öldürüldü Yemen'de hükümet güçlerine saldıran 12 Husi milis öldürüldü
Yavuz: Tüm dünyanın baskısına rağmen S-400'leri Türkiye'ye getiren liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan Yavuz: Tüm dünyanın baskısına rağmen S-400'leri Türkiye'ye getiren liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan
Trump'tan İngiltere Başbakanı Johnson'a taziye telefonu Trump'tan İngiltere Başbakanı Johnson'a taziye telefonu
Malezya'da bu yıl dang hummasına yakalanan 119 bin 198 kişiden 162'si yaşamını yitirdi Malezya'da bu yıl dang hummasına yakalanan 119 bin 198 kişiden 162'si yaşamını yitirdi
ABD'de uçak düştü: 3'ü çocuk 9 ölü, 3 yaralı ABD'de uçak düştü: 3'ü çocuk 9 ölü, 3 yaralı
Kireçlenme ağrısını ARDIÇ’la dindirin Kireçlenme ağrısını ARDIÇ’la dindirin
Sinüzitten bir haftada kurtulun Sinüzitten bir haftada kurtulun

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Aralık 2019 Pazar 09:47:43 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 09:50:09

Yunanistan’ı 'Ya KKTC tanınırsa!' korkusu sardı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ağırlığını arttırması, Ankara’nın daveti üzerine Pakistan ve Ürdün’ün Akdeniz Kalkanı tatbikatına katılması, KKTC’nin tanınması için de destek noktaları oluşturuyor. Yunanistan’ı aynı zamanda, Ya KKTC tanınırsa! korkusunun sardığı yorumları yapılıyor.

Akdeniz’de Türkiye’nin Libya hamlesi, bugüne dek Türkleri görmezden gelen ülkelerin Kuzey Kıbrıs’ı tanımasıyla sonuçlanabilir. Doğu Akdeniz enerjisinin paylaşımında ortak çözümü önceleyen diplomasinin tüketilmesi üzerine Türkiye’nin başta Libya ile münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması olmak üzere son dönemde attığı adımlar, masadaki tüm kartların yeniden karılmasına sebep olacak. Türkiye- Libya Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Antlaşması’nın TBMM’de onaylanarak Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirilmesiyle birlikte Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki MEB sınırları resmen beyan edilmiş olacak ve bölgede denklem silbaştan kurulacak. Ankara’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını da Doğu Akdeniz stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olarak sahiplenmesi, enerji üzerinden yaşanacak gelişmelerde tüm yolları KKTC’nin tanınmasına çıkaracak.

AKDENİZ KALKANI VE KIBRIS’A DENİZ ÜSSÜ

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı endişelendiren bu ihtimal, anlaşmanın imzalanması sonrası ilk olarak Libya televizyonu El-Ahar’da dile getirildi. Cemal Saluf isimli bir uluslararası ilişkiler uzmanı, Türkiye-Libya anlaşmasının aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın dolaylı olarak tanınmasına yol açabileceğini söyledi. Bu doğrultuda Atina’nın Libya iç savaşına daha çok müdahil olmak isteyebileceği yorumu yapıldı. KKTC’nin tanınması endişesi, Akdeniz Kalkanı Tatbikatı sırasında da dile getirilmişti. Pakistan ile Ürdün’ün de tatbikata katılarak TSK’nın yanında boy göstermesi ve Türk ordusunun KKTC’de deniz üssü kurma adımları Kıbrıs Türklerini yeniden bölge denkleminin vazgeçilmez oyuncusu yaptı. Bu gelişmelere Libya hamlesi de eklenince Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın korsan planları Doğu Akdeniz’de oldukça zora girdi.

ATİNA, MALTA DİYEREK KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI

Ankara Doğu Akdeniz’de ağırlığını artırırken Atina ve Lefkoşa, destek istemek üzere yine ABD ve AB’ye koştu. Ancak Yunanlılar, Türkiye’ye karşı bir adım atmaları halinde ABD ve Avrupa’nın kendilerini yalnız bırakacağını düşünüyor. Avrupa’nın desteğini çekebilmek için Atina’nın dillendirdiği konulardan biri Malta’nın konumu. Yunanlılar, Türkiye-Libya anlaşmasından İtalya ve Malta’nın çıkarlarının zarar görebileceğini öne sürüyor. Buna göre eğer Libya, Türkiye ile benzer bir anlaşmayı İtalya ile de yaparsa Malta adası Libya’nın MEB bölgesinde kalıyor. Oysa Libya ile Malta arasındaki bu sorun çok eskiye dayanıyor.

MAHKEMEDE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

İki ülke, aralarındaki deniz yetki alanları sorununu uluslararası mahkemelere gitmek suretiyle çözmüşlerdi. 1985 yılında görülen dava sonucunda mahkeme, adaların deniz yetki alanları konusundaki haklarını sadece ‘kıta sahanlığı mesafesiyle’ kısıtlamıştı. Bu da Yunanistan’ın adalar üzerinden hakimiyet tezlerini çürüten bir uluslararası karar olarak Türkiye’nin elini güçlendiriyor. Yunanlılar, Doğu Akdeniz kavgasında İtalya’nın desteğini hayati önemde görse de Türkiye- İtalya ilişkileri yıllardır çok iyi bir seviyede bulunuyor.

(Yeni Şafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ