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02 Ocak 2020 Perşembe 13:58:54 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 15:13:37

Yunanistan Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'dan yediği tarihi ayarı çabuk unuttu

2020 yılı için Türkiye'ye de yeni yıl dileklerini ileten Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Atina'da yediği tarihi ayarı çabuk unuttu. Barış içinde yaşama çağrısı yapmasının yanı sıra Ankara'ya, "Hiç kimse Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin" ifadelerini kullanan Pavlopoulos yine haddini aşan bir açıklama yaptı.

Türkiye-Yunanistan arasında 65 yıl sonra gerçekleşen ilk tarihi ziyaret olan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde sonra Yunanlılar çıldırmıştı.  

Başkan Erdoğan'dan Atina'da yediği tarihi ayarı çabuk unutan Pavlopoulos yeni yıl mesajında Ankara'ya, "Hiç kimse Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin" çıkışını yaparak yine haddini aşan bir açıklama yaptı. 

Bu açıklamada Pavlopoulos, Yunanistan'ın “Her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu, birlik içinde tehditlere karşı koyacaklarını" belirtti.

BİR KÜSTAH ÇIKIŞ DA MİÇOTAKİS'TEN

Başbakan Kiriakos Miçotakis de yeni yıl nedeniyle verdiği mesajda, Yunanistan’ın yoluna çıkan her türlü engelin üstesinden gelebileceğini belirtmişti.

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini hatırlatan ve bunları ‘provokasyon’ olarak niteleyen Miçotakis, “Jeopolitik zorluklar bizim gözümüzü korkutmaz. Hukuk bizim yanımızda. Güçlü müttefiklerimiz var. Egemenlik haklarımıza yönelik herhangi bir iddiayı savuşturacak caydırıcı kapasiteye sahibiz” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

ERDOĞAN: BUNU CEVAPSIZ BIRAKMAK DA KENDİME SAYGISIZLIK OLUR

Pavlopulos'un bu sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun cevabını vermem lazım" diyerek şöyle yanıt verdi:

"Bunu cevapsız bırakmak da kendime saygısızlık olur. Bunun cevabını vermem lazım. Ben hukuk profesörü değilim ama siyasi hukuku iyi bilirim. Siyaset hukukunda da, bu belki hukukta yoktur. “Anlaşmanın güncelleşmesi” diye bir şart vardır ve bunu da biz yaparız. Yeter ki ülkeler bu konuda mutabık kalsınlar. Ve bunun dünyada çok örnekleri var.

Ben tabi bugün sizler bu konuyu açtığınız için bunlara girdim. Sizler bu konuları açmamış olsaydınız sayın Çipras’ı kabulümde bu konulara girerdik. Ama öyle de olsa sizler Yunanistan ben de Türkiye adına bu konuları görüşmüş olduk. Sizlerin de bu denli zaman ayırmanızdan dolayı ben de sizlere özellikle teşekkür ediyorum.

Biz de çok sıkıntılar yaşadık onun için sistem değişikliğine gidiyoruz. 2019’da nasip olursa biliyorsunuz yapılacak “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle” bir sistem değişikliğine gideceğiz. Bu da işte seçim hukukuyla ilgili yanlışlar sebebiyle yeni bir sürece girmenin adımıdır."

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