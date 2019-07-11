Yunan'a ayar! Sonuçları iyi olmayacak

Türkiye’nin sondaj çalışmalarını hedef alan Yunan bakanı uyaran Çelik, “Bu üslupla devam edecekse, bunun iyi sonuçları olmayacaktır” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrası habercilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın devlet adamına yakışmayan üslupla konuştuğunu belirten Çelik, “Kendi tabirini Rum kesimine ve Yunanistan'a iade ederek söylüyorum, Rum kesiminin haylaz çocuk olma durumu ve şımarıklığı, Avrupa Birliği içinde de gündemdir” dedi.

MİLLİ İRADE MESAJI

Türkiye’nin çıkarlarını korumaya devam edeceklerini söyleyen Çelik, “Fatih gemisi Kıbrıs adasının batısında, Yavuz gemisi Karpaz'ın güneyinde faaliyetlerini sürdürüyor. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Deniz Kuvvetlerimiz, onları korumaya ve her türlü provokasyona cevap vermeye muktedirdir” diye konuştu.

ÖZÜR DİLEMESİ GEREK

Yunanistan'a, Avrupa'daki aşırı sağcıların kullandığı şekilde bir üslup kullanmamasını tavsiye eden Çelik, “Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır. Gerginliği çıkaran hukuksuz eylemlerde bulunan Yunan tarafı ve Rum tarafıdır. Bu üslup aslında özür dilenmesi gereken bir üsluptur” dedi.