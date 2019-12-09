Yunan jetinin Türk savaş gemisine kilitlendiği iddia edilmişti: Yalan çıktı

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Dün sosyal medyada, Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiği görüntüleri bir gazeteci aracılığıyla sosyal medyadan paylaşmasıyla duyulan olayda Yunan gazeteci, Fransız yapımı Mirage 2000 model bir savaş uçağıyla Türk gemisinin üzerinden uçarak onu taciz eden Yunan pilotun gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği anları yeni bir olay gibi paylaşmıştı. Ancak görüntülerin hem 2018 yılında çekildiği hem de Türk savaş gemisi olmadığı ortaya çıktı.

Yunan merkezli savunma sanayi sitesi defencevievier.gr'de yer alan haberin ve görüntülerin 30 Eylül 2018'de yayımlandığı görülüyor.

KENDİ GEMİLERİNE KİLİTLENDİLER

Ayrıca Hürriyet'e konuşan askeri kaynaklar, görüntülerin kendi gemileriyle eğitim yaparken çekilmiş olduğunu, görüntülerin de teknik olarak ‘kilitlenme’ veya ‘harp’ modu değil ‘eğitim’ modunu gösterdiğini açıkladılar.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "Öncelikle dünyanın tüm donanmalarında savaş uçağının bir savaş gemisine silah kullanmak üzere kilitleme yapması düşmanca harekete girer. Hemen hemen tüm hükümetler siyasi tansiyon seviyesine göre böyle bir durumda birlik komutanlarına önceden verilen angajman tedbiri ile kendini savunma hakkı verir. Bu hakkı kullanan bir komutan yargılanmaz." ifadelerini kullandı.

KENDİ EĞİTİM UÇUŞLARI

Yayımlanan görüntüleri inceleyen uzmanlar ayrıca görüntüde yer alan PRAC uygulama modunun Hava Kuvvetleri'nin kendi askeri eğitimi anlamına geldiğini belirtti.

‘YETKİ VERİLMİŞ İSE DAHA BÜYÜK BİR SKANDALDIR’

Gürdeniz, "Yunanistan Hükümeti eğer pilotlarına bugünün barış koşullarında Türk savaş gemisine silahla kilitlenme yetkisi vermiş ise pilotlarına Türkiye ile bir çatışmayı başlatma yetkisi vermiş demektir ki, daha büyük bir skandaldır." dedi.