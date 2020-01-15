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15 Ocak 2020 Çarşamba 08:29:51 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 08:34:12

Yunan Gazetesi: Akdeniz'de dengeler değişecek

Yunan Ekathimerini gazetesinde yer alan analizde Türkiye’nin Montrö’den bağımsız hareket etme imkanı elde edeceğine dikkat çekildi. Yazıda Kanal için, Deniz taşımacılığındaki mevcut düzeni değiştirecek ve Akdeniz’deki askeri güç dengesini derinden etkileyecek jeopolitik hamle yorumu yapıldı.

Karadeniz ile Marmara Denizi arasında, İstanbul Boğazı’na paralel açılması planlanan Kanal İstanbul projesi Yunanistan’da paniğe neden oldu. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ekathimerini’nin İngilizce yayınında Stavros Tzimas imzasıyla yayınlanan “Boğaziçi satranç tahtasında Türk hamlesi” başlıklı analizde, Kanal İstanbul’un bölgeye ekonomik ve stratejik etkisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul’un “10 milyar dolara mal olacak ve 2025 yılında açılacak” sözlerine yer verilen analizde, Türkiye’nin projeyle, 1936 tarihli Montrö Sözleşmesinin, boğazlardan serbest geçişi düzenleyen maddeleri dışında hareket etme imkânı elde edeceğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesiyle, jeopolitik satranç tahtasında Türkiye’nin rolünü büyütmek istediğine de işaret edildi.

JEOPOLİTİK ETKİSİ OLACAK

Stavros’un analizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projeyle ilgili açıklamalarına detaylı yer verdi. Yazar, Kanal İstanbul’un, deniz taşımacılığı mevcut düzeni değiştirmesi kadar, Akdeniz’deki askeri güç dengesini de derinden etkileyecek jeopolitik anlamda iddialı bir proje olduğuna vurgu yaptı.

SAHADA ROLÜ GÜÇLENECEK

Atina’nın korkusunu dile getiren analizde, Kanal İstanbul projesi ile Türkiye’nin enerji (petrol ve doğal gaz) tedarik hatlarını kontrol etmenin yanı sıra, Batılı ve Rus askeri gemilerinin Karadeniz ve Çanakkale Boğazı arasındaki trafiğini de kontrol etme imkânına sahip olacağına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hamle ile hem Boğazlardan geçişlerden gelir elde etmek aynı zamanda Türkiye’nin jeopolitik satranç tahtasında rolünü güçlendirmek hedefi güttüğüne işaret edildi.

MUHALEFET ENGELLEYEMEZ

Analizde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kanal İstanbul projesine karşı yürüttüğü sert muhalefete de yer verildi. Yazar, muhalefetin, Türkiye’nin devreye soktuğu diğer dev projelerde olduğu gibi Kanal İstanbul’un hayata geçmesini de engelleyemeyeceğini değerlendirdi.

BULGAR-YUNAN PROJESİ ATIL KALDI

Gazetenin yayınladığı analizde, Yunanistan’ın Türk Boğazlarını, karayolu ile bypass amacı taşıyan projeyi de gündeme getirildi. Bulgaristan’ın Burgaz limanından, Yunanistan’ın Alexandroupoli limanına bir tren yolu hattı inşasını hedefleyen mutabakat metninin Eylül 2017’de Bulgar ve Yunan bakanlar arasında imzalandığını hatırlatan yazar, o tarihten bu yana hiçbir adım atılamadığının altını çizerek, ülkesinin Türkiye karşısındaki zayıflığına dikkat çekti.

(Yenişafak)

 

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