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07 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 23:39:09

Yunan çıldırdı

Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren anlaşmasının ardından Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı. Yunan medyası ise Türkiye’ye tehditler savurdu.

Türkiye, 27 Kasım’da Libya’yla “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nı imzalayarak Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamak isteyen ülkelerin oyununu bozdu. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır gibi ülkeler, anlaşmaya savaş açtı. Ancak Türkiye ve Libya’nın kararlı duruşları, yağmacıların çabalarını boşa çıkardı.

72 SAAT SÜRE TANINDI

Uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanan iki ülkenin yaptığı bu anlaşmaya karşı elinden bir şey gelmeyen Yunanistan, öfkeden deliye döndü. Yunan yönetimi, dün Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı. Bu arada Yunan basını anlaşmadan dolayı Türkiye’ye tehditler savurdu. Yunanistan'ın önde gelen haber sitelerinden Pronews, manşete taşıdığı habere “Türkiye ve Libya'nın resmi anlaşmaları, Yunan kıta sahanlığını yok sayıyor. Eğer savaş şimdi olmayacaksa ne zaman olacak” başlığını attı.

SİSİ’DEN YUNAN’A KIYAK

Öte yandan Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Akdeniz’de 7 bin kilometrekarelik alanı Yunanistan’a bıraktığı ortaya çıktı. Buna göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 2017’de iki ülke arasında imzalanan münhasır bölge anlaşmasından önce Sisi’yi uyardı ve Yunanistan’ın teklifinin reddedilmesi önerisinde bulundu. Ancak Sisi anlaşmanın imzalanması için talimat verdi.

GERÇEK YÜZLERİNİ GÖSTERDİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Libya’yla imzalanan anlaşmayla, bölgede birçok ülkenin tek taraflı adımlar atmasının önüne geçmiş olduklarını kaydederek, “Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz; Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç, tüm ülkelerle bu konuda ikili ya da çok taraflı anlaşmaya hazırız” dedi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın büyükelçiyi sınır dışı etme kararına da değinerek, '' Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir” diye konuştu.

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