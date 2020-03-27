Yükselir Group'tan örnek davranış, 22 ülkedeki çalışanlarını ücretli izne çıkardı

Küresel bir korku ve krize dönüşen koronavirüs, tüm dünyada yaşamı deyim yerindeyse felç etti. Ülke ekonomileri üzerinde yarattığı olumsuz etkiyle çok sayıda sektörde faaliyetleri durma noktasına getiren salgın, insanların günlük yaşamına da adeta pranga vurdu. Birçok alanda iş hayatı da ciddi yavaşladı ya da çalışmaya ara verildi. Ancak en büyük zararı özellikle ücretsiz veya zorunlu izne çıkarılan çalışanlar gördü.

Küresel salgın olarak tanımlanan Coronavirus (COVID-19) hastalığının ülkemizi ve tüm dünyayı etkilemesi sonucu, Yükselir Group diğer şirketlere örnek bir davranış sergileyerek çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik faaliyette olduğu birçok ülkede gerekli tüm tedbirleri alarak Mart ayının başında kronik rahatsızlığı bulunan tüm çalışanlarını ücretli izne çıkarmıştı. Virüsün yayılımını sürdürmesi sebebiyle üretime ve hizmete ara verilmesi kararlaştırıldı. Salgın riski nedeniyle üretimin durdurulması 28 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tüm çalışanlar, hiçbir şekilde mağdur edilmeden ücretli izne çıkarılacak. Kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlara ve ailelerine de kendilerine daha çok dikkat edebilmeleri adına şirket olarak ek maddi destek sağlanacağı açıklandı.



Yükselir Group, Covid-19’un ülkemiz dahil ve birçok ülkede görülmesinden sonra, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’mızın virüsün salgın haline gelmemesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda çalışanları, ailelerini ve toplum sağlığını desteklemek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini açıkladı.

Yükselir Group, kurumsal bir değer olarak en üst düzeyde hassasiyet gösterdiği çalışanları ve ailelerinin sağlığı için ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm destekleri gerek ek maddi destek, gerek ücretli izin, gerekse aile sağlığı desteği olarak vermeye devam edecek.



Konuyla ilgili, Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel: “Salgının faaliyette olduğumuz ülkelerde görüldüğü ilk günden beri tüm şirket gruplarımızda gereken sıkı tedbirleri aldık. Sosyal mesafeyi zorunlu hale getirdik. Tüm malzemeleri tek kullanımlık olarak kullandırdık. Kronik rahatsızlıkları olan çalışanlarımızı tespit edip hepsini erkenden ücretli izne çıkardık. Salgın riskinin artmasıyla birlikte tedbirleri artırmaya karar verdik. Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı hiçbir koşulda riske etmeyiz. İnsan sağlığı, bizim için kazanılacak hiçbir paraya değişilmez. İyi zamanlarda bizlere desteklerini hiç esirgemeyen çalışanlarımıza ve ailelerine de bu zor dönemde de biz elimizi taşın altına koyarak destek olacağız. Her şeyi devletten beklemeden iş verenler olarak da kazançlardan feragat ederek, gerekirse zarar ederek şirketlerimizin temel taşları olan çalışanlarımızı mağdur etmeyip desteklememiz gerekiyor. 12 Mart'ta Cenevre'deki toplantıdan İstanbul'a evime geldim. Geldiğim günden beri evde kendimi tedbiren karantinaya aldım. Yurtdışından gelen her çalışanımızı da aynı uygulamayı yapmaları konusunda bilgi verdik. Eşimle beraber halen evdeyiz. Yetkililerin tüm uyarılarını dikkate alıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza da aynı şekilde yetkililerimizin uyarılarına dikkat etmeleri rica ediyorum. Bu zor dönemi hep birlikte atlatacağız. Sağlık Bakanlığı'mızın da dediği gibi 'Evde Hayat Var' deyip çok zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamamız gerekiyor. Ayrıca her sabah bin bir endişe ile işe gitmek zorunda olan emniyet, sağlık, seyahat ve bilimum kritik mesleği icra eden, hayatın devam etmesi için bu zor dönemde çalışmak zorunda olan her meslek grubundan fedakâr insanlara minnettarlığımı sunuyorum.” açıklamasında bulundu.

AA