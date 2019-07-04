04 Temmuz 2019 14:40 | Perşembe
Yüksekova’dan Irak sınırına askeri sevkıyat yapıldı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı için Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden sınıra askeri sevkıyat yapıldı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yöneldi. Konvoyun, Irak sınırında sürdürülen ‘Pençe Harekatına’ destek vermek için sınıra gittiği öğrenildi.
İHA
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