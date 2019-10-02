02 Ekim 2019 Çarşamba 17:21:40 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:26:03
Yüksek İstişare Kurulu Külliye'de toplantı yaptı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Toplantıya, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.
AA
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