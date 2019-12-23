YSK'da Başkan Sadi Güven dahil 6'sının yerine Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından üçer isim seçilecek

  • Bist 100
    111720
  • Dolar
    5,9351
  • Euro
    6,5849
  • Altın
    283,2570
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk gastrologlardan mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde büyük başarı Türk gastrologlardan mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde büyük başarı
Kalp damarlarındaki bozulmanın habercisi göğüs ağrısı Kalp damarlarındaki bozulmanın habercisi göğüs ağrısı
Selçuk İnan sezon sonu futbolu bırakma kararı aldı Selçuk İnan sezon sonu futbolu bırakma kararı aldı
Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi
Malcolm Thomas sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko’da Malcolm Thomas sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko’da
'Liverpool'u yakalayabileceğimizi düşünmek gerçekçi değil' 'Liverpool'u yakalayabileceğimizi düşünmek gerçekçi değil'
İpleri pazara çıkıyor! Kadın hakları derler ama saygı duymazlar İpleri pazara çıkıyor! Kadın hakları derler ama saygı duymazlar
Ceren'in katili hakim karşısında İlk ifadesi ortaya çıktı! Beni çıkarmayın, çıkınca yine öldürürüm Ceren'in katili hakim karşısında İlk ifadesi ortaya çıktı! Beni çıkarmayın, çıkınca yine öldürürüm
Galatasaray'da kayıpların bedeli 115 milyon TL Galatasaray'da kayıpların bedeli 115 milyon TL
Sefirin Kızı Gediz kimdir? Sefirin Kızı Gediz Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında? Sefirin Kızı Gediz kimdir? Sefirin Kızı Gediz Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında?
Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen baba 5 içinde ay sonra serbest bırakıldı Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen baba 5 içinde ay sonra serbest bırakıldı
Avrupa Birliği Libya'da tüm taraflara itidal çağrısında bulundu Avrupa Birliği Libya'da tüm taraflara itidal çağrısında bulundu
Beşiktaş deplasmandaki derbilerde hayalete dönüşüyor Beşiktaş deplasmandaki derbilerde hayalete dönüşüyor
'Üçkağıtçı tak tak Sedat"ın hayatı biletini sattığı tiyatroyla değişti 'Üçkağıtçı tak tak Sedat"ın hayatı biletini sattığı tiyatroyla değişti
Galatasaray Ocak'ta resmen kabuk değiştirecek Galatasaray Ocak'ta resmen kabuk değiştirecek
Üst geçidi kullanmamanın feci sonu: Hayatını kaybetti Üst geçidi kullanmamanın feci sonu: Hayatını kaybetti
2019 EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? EKPSS tercih kılavuzu 2019 2 sizlerle 2019 EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? EKPSS tercih kılavuzu 2019 2 sizlerle
Beşiktaş'ta antrenör Dusko Ivanovic ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta antrenör Dusko Ivanovic ile yollar ayrılıyor
MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku silahlı saldırıya uğradı MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku silahlı saldırıya uğradı
2020 MTV tutarları belli oldu 2020 MTV tutarları belli oldu
Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü
Fenomen Danla Bilic, erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti Fenomen Danla Bilic, erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapıyor! Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapıyor! Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı şartları neler?
İstihbarat yetkilileri uyardı! ToTok isimli programla casusluk yapıyorlar İstihbarat yetkilileri uyardı! ToTok isimli programla casusluk yapıyorlar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:48:45 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:53:28

YSK'da Başkan Sadi Güven dahil 6'sının yerine Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından üçer isim seçilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Sadi Güven dahil 6'sının yerine Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından üçer isim seçilecek. yeni YSK başkanı 26 Ocak'ta belirlenecek.

YSK’da 7 asil, 4 yedek üye olmak üzere 11 üye görev yapıyor. Ancak son dönemde 11 üyenin tamamının katılımı ile kararlar alınması usulü benimseniyor. 11 üyenin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor. Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçiyor.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ DE TOPLANTILARA KATILABİLİYOR

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla YSK'da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor. Bu temsilciler, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor, ancak oy kullanamıyorlar.

GÖREV SÜRELERİ 1 YIL UZATILMIŞTI

Hali hazırda, Sadi Güven (Başkan),Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, İlhan Hanağası ve Yunus Aykın ile Danıştay kökenli Faruk Kaymak, Refik Eğri, Nakiddin Buğday, Zeki Yiğit ve Erhan Çiftçi (Başkan vekili) YSK üyesi olarak görev yapıyor. 2019 yılında görevi sona ereceklerin süresi Ocak 2020'ye, 2022'de görevi sona ereceklerin süreleri ise Ocak 2023'e ötelendi.

6 ÜYENİN GÖREVİ BİTİYOR

Bu karar sonrası Başkan Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu 6 üyenin görev süresi bir yıl daha uzamış oldu. Bu süreçte YSK 31 Mart yerel seçimleri ve İstanbul tekrar seçimi gibi kritik süreçleri yönetti. Kanunla getirilen artı bir yıl 23 Ocak 2020’de doluyor. Bu Başkan Sadi Güven ile 6 üyenin görev sürelerinin dolması anlamına geliyor. Bu tarihte görev süreleri dolan isimler şöyle: (Yargıtay kökenliler) Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak, Refik Eğri ve (Danıştay kökenliler) Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday. Bu isimlerden Başkan Sadi Güven haricindekiler İstanbul seçimlerinin tekrarı yönünde oy kullanmıştı. Başkan Sadi Güven ise bu karara muhalefet etmişti.


YARGITAY VE DANIŞTAY’DA SEÇİM YAPILACAK

Peki yeni üyeler nasıl belirlenecek? Yeni üyelerden üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından belirlenecek. 6 yeni YSK üyesi, Yargıtay, Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilecek. Bu anlamda hem Yargıtay hem de Danıştay’da YSK üyeliği kulislerinin oldukça hareketli olduğu ifade ediliyor. Muhtemel adayların destek ziyaretlerini sürdürdükleri kaydediliyor.

24 OCAK’TA YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

6 yıllığına seçilen üyelerin belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, 24 Ocak’ta toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek. Yeni Başkanın Kurul’un kıdemli ve Yargıtay kökenli üyeleri arasından birisi olması bekleniyor.

(Habertürk)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ