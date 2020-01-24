YSK Başkanı kim oldu? YSK Başkanı Muharrem Akkaya kimdir, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nda(YSK) görev süreleri dolan üyeler yerine seçilen 6 isim belli oldu. Kurul, bugün 11 tam üyeyle ilk toplantısını yaptı. Yüksek Seçim Kurulu yeni başkanını seçti. Muharrem Akkaya, YSK'nın yeni başkanı oldu. Akkaya, 2016 yılından bu yana Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapıyordu.

YSK BAŞKANI KİM OLDU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in görev süresinin dolmasının ardından bugün 11 üyenin yaptığı seçimle yeni başkan belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu. Akkaya görev süresinin sona ereceği Ocak 2023’e kadar YSK başkanlığı koltuğunda oturacak.

YENİ YSK BAŞKANI MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

Muharrem Akkaya: 1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı