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25 Ekim 2019 Cuma 10:37:13 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 10:54:26

YPG'ye en büyük darbeyi onlar vuracak!

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye, terör örgütü YPG'nin sınırlarından 30 kilometre güneye çekilmesi için ABD ve Rusya ile mutabakat sağladı. Bu anlaşmaya göre Irak sınırından başlayarak Münbiç'in batısına kadar olan bölgede YPG varlığı sona erecek. Uzmanlara göre, Suriye'nin kuzeyindeki nüfusu kaybeden YPG'ye en büyük darbeyi örgütten ayrılmayı bekleyen yaklaşık 30 bin Arap unsuru vuracak. ABD'nin teröristlere oluşturduğu koruma kalkanı nedeniyle bölgedeki Araplar, YPG ile işbirliğine zorlanmıştı. Barış Pınarı Harekatı ve Amerikan askerlerinin bölgeden ayrılması, Suriye'nin kuzeydoğusunda yepyeni bir dönem başlatacak.

Barış Pınarı Harekatı ile sahaya inen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzey doğusunda yepyeni bir dönemin başlamasını sağladı.

ABD ve Rusya ile sağlanan mutabakat çerçevesinde, YPG'li teröristler sınırın 30 kilometre güneyine çekilecek.

Bu gelişmeler, 'Arap nüfusun yoğun olduğu bölgeleri kaybetmesi, YPG'yi nasıl etkiler?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Suriye Demokratik Güçleri adı verilen paravan örgütün büyük bölümünün Arap nüfustan oluştuğunu hatırlatan ORSAM Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, "Arap unsurlarla, YPG arasındaki ittifak çok kırılgan. Tamamen zora ve yerel güvenliğe dayalı bir ittifak vardı. Türkiye'nin müdahalesiyle Arap aşiretler, örgütten ayrılarak farklı ittifak arayışlarına girebilirler. Zaten Arap aşiretlerle, YPG arasında uzun zamandır sıkıntılar vardı. Deyrizor ve Rakka'ya YPG'ye dönük sürekli protestolar yaşanıyordu. Barış Pınarı Harekatı YPG ile Arap unsurlar arasında bir bölünmeye neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

PKK İÇERİSİNDE EN AZ 20 BİN ARAP VAR

Fırat'ın doğusundaki YPG varlığının büyük bölümünü Arap nüfusun oluşturduğuna dikkat çeken Orhan, "Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı örgüt elemanlarının sayısı 50-60 bin. Bunların neredeyse yarısının Arap unsuru olduğu düşünülüyor. 20 bini ise Suriyeli Kürtlerden devşirildiği ve kalan 10 bin ise daha çekirdek PKK diyebileceğimiz, körü körüne inanmış militanlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında 4 binden fazla örgüt üyesini kaybettiğini hatırlatan Orhan şu değerlendirmeyi yaptı:

YPG İMHA OLMAMAYI TERCİH ETTİ

"Barış Pınarı'nın en büyük kaybedeni YPG oldu. Şahin Cilo'nun iki seçeneği vardı. Ya tamamen direnme seçeneğini kullanacaktı ki bunu yapsa tamamen imha olacaklardı. Mesela Afrin'de bunu uyguladılar, tamamen direnmeyi tercih ettiler ama büyük kayıp verdiler. TSK, Afrin şehir merkezine geldiğinde ise örgüt kaçmayı tercih etti. Şahin Cilo, burada daha fazla kayıp vermemek için Rusya ve Esed rejimi ile anlaşarak, Türkiye'nin operasyonunu engellemeye çalışıyor. Aksi taktirde direniş seçeneği örgüt içerisinde direniş seçeneği örgüt için imhaya yol açacak."

(Yeni ŞAfak)

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