YPG/PKK mutabakata rağmen Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor
Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen Tel Rıfat'tan Suriye Milli Ordusu kontrolündeki bölgelere saldırmaya devam ediyor. Milli Ordu, 4 gün içinde bölgeden çıkması gereken örgütün girişimini engelledi
Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat'ı boşaltmasını öngören Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen, Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu, 4 gün içinde bölgeden çıkması gereken örgütün girişimini püskürttü.
YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de imzalanan, 23 Ekim 12.00'de başlatılan 150 saat içerisinde örgütün Tel Rıfat ve Münbiç'ten silahlarıyla çıkmasını öngören mutabakata rağmen, Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor.
Terör örgütü, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kalbin, Kefer Kaşer ve Afrin'in güneydoğusundaki Meryemeyn bölgelerindeki cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.
SMO ile örgüt arasında ağır silahlarla çatışma yaşandı. SMO, girişimi püskürttü.
Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) de çatışmanın ardından Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.
YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan dün Azez'i hedef aldığı saldırıda SMO'dan 4 asker şehit düşmüş, 7 asker yaralanmıştı.
Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
(AA)
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