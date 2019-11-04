YPG'nin İranlı üyesinden canlı yayında ''Türklere saldırın'' talimatı

Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan ve dünyadan yardım isteyen örgütün çaresizliği canlı yayına böyle yansıdı. Terör örgütü PKK/YPG'nin İranlı üyesi Hewin Argeş, katıldığı bir televizyon programında akılalmaz ifadeler kullandı.

Operasyon sonrası kendilerine sahip çıkacak birilerini arayan örgüt, Avrupa'daki yandaşlarını sahaya sürdü. Çok sayıda ülkede sokaklara çıkan örgüt sempatizanları, Türklerin yaşadığı evlere, iş yerlerine ve elçilik binalarına saldırdı. Katıldığı programda bu konuya değinen YPG üyesi, Türkiye karşıtı protestoları yetersiz bulup özellikle Avrupa'da Kürtleri "Türkiye Büyükelçiliklerin yanı sıra Türk restoranları ve ticari merkezlerine saldırmaya" teşvik etti.

Örgütün üyesi isim ayrıca, Türkiye, Türk halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarete varan ifadeler de kullandı.