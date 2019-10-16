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16 Ekim 2019 Çarşamba 17:35:10 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:52:23

YPG'nin 6 keskin nişancısı etkisiz hale getirildi!

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinin dış kesimlerinde operasyonlar sürüyor.

3 koldan gerçekleştirilen operasyonda, öğleden sonra, Resulayn'ın güney bölgesinde bulunan gümrük kapısı yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı. Kenar mahallelerde yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 6 keskin nişancı, etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise sağ ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Resulyan'ın güneyindeki Aliye ve Hırbet Naime köylerini ele geçirdi. 

MAYIN TEMİZLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

DHA'nın haberine göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yapıldı.

 Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleştirilen mayınları temizlemek için çalışmalar başlatıldı. Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizleme çalışmaları yaptı. Çalışmalar esnasında çok sayıda mayın söküldü.

(İHA)

 

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