07 Kasım 2019 Perşembe 16:32:07 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 16:41:00
YPG'li Zau Seng öldürüldü
Suriye’nin Tel Tamr kasabasında saldırılara devam eden YPG'li teröristler, tek tek öldürülüyor.
ABD'li eski asker David Euback'ın başında olduğu ve kendilerine Özgür Burma Devriyeleri adını veren örgütün üyelerinden biri olan Zau Seng, çekilmek yerine saldıran teröristlerle birlikte öldürüldü.
TERÖRİSTLERİ EĞİTİYORLAR
Suriye'de, Türkiye aleyhinde kara propaganda yapan Evanjelik örgüt, teröristlere ilk yardım eğitimi veriyor.
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