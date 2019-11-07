YPG'li Zau Seng öldürüldü

ABD'li eski asker David Euback'ın başında olduğu ve kendilerine Özgür Burma Devriyeleri adını veren örgütün üyelerinden biri olan Zau Seng, çekilmek yerine saldıran teröristlerle birlikte öldürüldü.

TERÖRİSTLERİ EĞİTİYORLAR

Suriye'de, Türkiye aleyhinde kara propaganda yapan Evanjelik örgüt, teröristlere ilk yardım eğitimi veriyor.