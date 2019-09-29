29 Eylül 2019 Pazar 14:00:29 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 14:03:03
YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliliği görüntülendi
Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği gözlendi. Gündüz saatlerinde YPG'li teröristlerin kamyonetlerle sınır hattında gezdikleri görüldü. Teröristleri taşıyan kamyonet, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerleyerek gözden kayboldu.
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