YPG'li hainler SİHA'yla vuruldu
Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki Türk askerine saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, Ayn el-Arab kırsalında tespit edilip SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’ye karşı yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn el-Arab kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'larla etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
F-16’LARDAN TAM İSABET
Bakanlık ayrıca Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, “Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.
4 PKK’LI TESLİM OLDU
Öte yandan Irak’ın kuzeyinde, terör örgütünden kaçan biri ‘gri’ kategoride aranan 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
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