YPG sivilleri hedef aldı: Havanlı saldırıda 1'i bebek 3 vatandaşımız şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Harekatın başlamasının üzerinden 1 gün geçmesinin ardından YPG'li teröristler havan mermileriyle Suriye tarafından sivilleri hedef almaya devam ediyor. Teröristler roketle saldırdı. Akçakale ve Ceylanpınar'da 23 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

MSB: TERÖRİSTLER SİVİLLERE SALDIRIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor" denildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. ''