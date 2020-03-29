29 Mart 2020 Pazar 18:02:32 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 18:09:26
Yozgat'ta Derbent köyü yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı
Yozgat'ta Derbent köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edildi.
AA
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