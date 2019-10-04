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04 Ekim 2019 Cuma 16:05:55 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 16:44:40

Yozgat'ta bir terörist yakalandı

Yozgat'ta PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yerköy ilçesinde PKK/PYD-YPG üyesi bir teröristin bulunduğu tespit edildi. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

AA

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