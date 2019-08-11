Yozgat'a ilk uçak seferi 2022'de

Oktay, Ulaştırma Bakanlığı ve yüklenici firma yetkililerinden havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı.

PROGRAMA UYGUN

Oktay, yaptığı açıklamada, Yozgatlının heyecanla beklediği önemli altyapı projelerinden birinin de havalimanı projesi olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi Yozgat ziyaretinde havalimanının 2022'de hizmete açılacağını paylaştığını anımsatan Oktay, çalışmaların belirlenen takvime uygun ilerlediğini ve inşaatın hızla devam ettiğini yerinde gördüğünü söyledi.

KENTE YENİ DEĞER

Pist uzunluğu 2 bin 600 metre olacak havalimanının ihale edilen kısmının yüzde 30'unun tamamlandığı bilgisini aldığını aktaran Oktay, havalimanının hizmete açılmasıyla Yozgat'a yeni bir değer daha katacaklarını ifade etti.