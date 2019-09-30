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30 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 08:36:06

"Yolumuzdan alıkoyamazlar"

Başkan Erdoğan, TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninde, Türkiye'ye tuzak kuranlara sert tepki gösterdi. "Başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına katlanacaklar" dedi. 

Başkan Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan “TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni” ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu projede 50'yi aşkın yerli firmanın alt yüklenici olarak görev yaptığını söyledi. Erdoğan,  “Yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında, dostlarımız ve kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımız, geçtiğimiz yıl itibarıyla, yaklaşık 2.5 milyar doları buldu. Biz tüm bu yatırımları, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, birliğimize ve bütünlüğümüze göz dikenleri caydırmak için yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

KENDİMİZİ ONLARA TANITACAĞIZ 

Erdoğan konuşmasının devamında, “Esasen, özellikle son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların gerisindeki sebeplerden biri de, Türkiye'yi işte bu hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıktır. Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar. Madem bizim açık ikazlarımıza rağmen üzerimize, üzerimize geliyorlar, bunun da sonuçlarına katlanacaklar. Türkiye'yi ve Türk milletini hala tanıyamamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz demektir” ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında, Pakistan için yapılacak savaş gemisinin inşasını da başlattı.

F-35 KONUSUNDA YAŞANANLAR 

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii alanında kat ettiği mesafenin istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Geçmişte arzu ettiğimiz, gemileri, uçakları, araç/gereçleri paramızla dahi alamadığımızı asla unutmadık, unutmayacağız. Son olarak, proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl Atak helikopterlerimizi kendimiz yapabildiysek, nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak, inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zaman yakındır.” 

DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 30'A İNDİ 

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaldığına vurgu yapan Erdoğan, “Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden, yüzde 30'lara indirerek gerçekten önemli mesafe kat ettik. Daha önce neredeyse yok denecek seviyede olan savunma sanayiindeki araştırma, geliştirme harcamaları bir buçuk milyar dolara yaklaştı” dedi. 

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI MÜJDESİ

F-35 konusunda yaşananları hatırlatan Başkan Erdoğan, “ Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl Atak helikopterlerimizi kendimiz yapabildiysek, nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak, inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zaman yakındır” dedi. 

PAKİSTAN MİLGEM KORVETİNE İLK KAYNAK 

TCG Kınalıada Komutanı Deniz Albay Erhan Fıçıcı'ya, Başkan Erdoğan tarafından hizmet belgesi takdim edildi. Albay Fıçıcı, hizmet belgesini ant içerek aldı. Erdoğan konuşmasının ardından kask, kaynakçı eldiveni ve gözlük takarak, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafar Mahmood Abbasi'yle birlikte, Pakistan MİLGEM korvet projesi 1. gemisinin ilk kaynağını yaptı. Törenin ardından TCG Kınalıada personeli, gemideki yerini alarak göreve başladı. 

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