Yol Arkadaşım filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. 2017 yılında vizyona giren Yol Arkadaşım filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaryosu ise İbrahim Büyükak'a ait. Yol Arkadaşım filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

YOL ARKADAŞIM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yol Arkadaşım filmi bu akşam Show Tv ekranlarında saat 20:00'de yayınlanacak.

YOL ARKADAŞIM KONUSU NE?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Oğuzhan Koç: Onur

İbrahim Büyükak: Şeref

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

YOL ARKADAŞIM KÜNYE

Yönetmen: Bedran Güzel

Senaryo

Senarist

İbrahim Büyükak

Yapım

Yapımcı

Necati Akpınar

Teknik Ekip

Görüntü yönetmeni Serkan Güler

Kurgu Çağrı Türkkan

Kamera operatörü Serkan Güler

Firmalar

Yapım BKM Film

Türk dağıtımcı Mars Dağıtım