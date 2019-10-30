Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler?
Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yol Arkadaşım filmini daha önce izlemeyenler ile bir kez daha izlemek isteyenler, filmin bu akşam hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyor. 2017 yılında vizyona giren Yol Arkadaşım filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaryosu ise İbrahim Büyükak'a ait. Yol Arkadaşım filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.
Yol Arkadaşım filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. 2017 yılında vizyona giren Yol Arkadaşım filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaryosu ise İbrahim Büyükak'a ait. Yol Arkadaşım filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.
YOL ARKADAŞIM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Yol Arkadaşım filmi bu akşam Show Tv ekranlarında saat 20:00'de yayınlanacak.
YOL ARKADAŞIM KONUSU NE?
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI
Oğuzhan Koç: Onur
İbrahim Büyükak: Şeref
Emre Kınay
Eda Ece
Aslı Bekiroğlu
Bahar Şahin
Muharrem Bayrak
Toygan Avanoğlu
Rahşan Fırtına
YOL ARKADAŞIM KÜNYE
Yönetmen: Bedran Güzel
Senaryo
Senarist
İbrahim Büyükak
Yapım
Yapımcı
Necati Akpınar
Teknik Ekip
Görüntü yönetmeni Serkan Güler
Kurgu Çağrı Türkkan
Kamera operatörü Serkan Güler
Firmalar
Yapım BKM Film
Türk dağıtımcı Mars Dağıtım
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