İP'li Özdağ'dan skandal paylaşım! Suriyelileri yine hedef gösterdi...

İP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelileri hedef almaya ve hedef göstermeye devam ediyor. Özdağ son olarak resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı “Suriyeliler ve Demografik Atom Bombası” başlıklı video ile Suriyelileri hedef alarak asılsız birtakım iddialarda bulundu.

Suriye’deki savaştan kaçarak ülkemize sığınan mazlumların gelişini, “Kavimler Göçü”ne benzeten Özdağ, Türkiye’de 1,5 milyon kayıtsız göçmen bulunduğunu iddia etti. Özdağ ayrıca, 2040 yılına kadar göçmen nüfusun artacağı ve ülkemizdeki demografik yapının tehlikede olduğu iddialarıyla Türk kamuoyunu toprak bütünlüğü ile korkutmaya çalıştı.

“RAPOR”UN YAZARI, KONUNUN UZMANI DEĞİL

Öte yandan Özdağ’ın videoda kaynak olarak gösterdiği “Suriyeli Sığınmacılar ve Demografik Projeksiyon” başlıklı raporun yazarı Nilgün Saryal’ın 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün internet sitesindeki özgeçmişine göre, kişisel gelişim ve kurumsal eğitim alanında uzmanlaşmış bir makine mühendisi ve işletmeci olduğu ve göç konusuyla uzaktan yakından ilgisi olmadığı kolaylıkla görülüyor.

SADECE SURİYELİ DEĞİL, BÜTÜN YABANCILAR TOPLAM 5 MİLYON

Özdağ’ın düzenli aralıklarla paylaştığı iddiaları ve yabancı düşmanlığı içeren söylemlerinin, Türk kamuoyunu yanıltmaya, kin ve nefrete tahrik etmeye yönelik olduğu görülüyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye’de 3 milyon 658 bin Suriyeli geçici koruma altında bulunuyor. Bunun yanı sıra 1,4 milyon diğer uyruklardan yabancı ise eğitim, sağlık ve çalışma gibi farklı statülerde ülkemizde yaşıyor. Yani Türkiye’de Suriyelilerle birlikte toplam 5 milyon yabancı ikamet ediyor.

YAPILAN DENETİMLER, İDDİALARI BOŞA DÜŞÜRÜYOR

Özdağ’ın kayıtsız Suriyeli iddiasını ise İçişleri Bakanlığının son dönemdeki çalışmaları ve denetimleri boşa düşürüyor.

2011 yılından itibaren biyometrik verileriyle birlikte kayıt altına alınan Suriyeliler, kayıtlı oldukları illerin dışında tespit edildiklerinde, gerekli tedbirler alınarak kayıtlı illerine yönlendiriliyorlar. 12 Temmuz’dan bu yana İstanbul’da yapılan denetimlerle, kaydı bulunmayan Suriyeliler de kayıt altına alınarak İstanbul dışındaki illere sevk ediliyor.

Özdağ’ın abartılı “1,5 milyon kayıtsız Suriyeli” iddiası da sahadaki uygulamalarla yalanlanmış oluyor.

(aksam.com.tr)