Yine neyin peşindesiniz?

HEPSİ ORADAYDI

ŞER ODAKLARI DEVREDE: Bölücüler, FETÖ'cüler, firari ajanlar, CHP'liler ve SP'liler, Almanya'da bir araya geldi.

FETÖ firarileri Ergun Babahan, Hayko Bağdat, casusluktan hüküm giymiş Can Dündar, PKK'ya silah taşırken yakalanan ve yurtdışına kaçan HDP'li Faysal Sarıyıldız, CHP Milletvekili Ali Şeker ve SP Milletvekili Cihangir İslam, Berlin'de düzenlenen konferansta buluştu.

GÖRÜŞME SONRASI KUMPAS

FETÖ VE IMF İLE TEMAS: CHP'li Faik Öztrak'ın, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden hemen önceki temasları da dikkat çekici. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle bir araya geldiği ABD gezisi heyetinde yer alan Öztrak, IMF heyetiyle de buluşmuş, görüşmeden 13 gün sonra, ihanet örgütünün polis ve yargıdaki çetesi harekete geçmişti.

FETÖ'YLE SARMAŞ DOLAŞ

KUMPASIN KİLİT İSMİ: PKK'ya ve darbeci örgüte desteğini esirgemeyen Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, FETÖ firarisi eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'le ABD'de buluştu. Erdemir, ABD'de Hakan Atilla'ya FETÖ eliyle kurulan kumpasın kilit isimlerinden biriydi.

IMF İLE GİZLİ BULUŞMA

NE KONUŞTUNUZ: Millet İttifakı ortakları CHP ve İP'in ekonomi kurmayları, Ankara Hilton Oteli'nde gizlice IMF heyetiyle buluştu.

Hükümetin IMF ile görüşeceğini ileri sürerek kriz tellallığı yapan CHP'li Faik Öztrak ve İP'li Durmuş Yılmaz, masaya oturdu. Gizli görüşmeyi izah edemeyen ikili, 'Ne konuştunuz' sorusuna cevap veremedi.