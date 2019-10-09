Yine katil Esed’e yanaştılar

Terör örgütü PKK/YPG'nin paravan örgütü SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi adını da kullanan Şahin Cilo, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı savaşmak için eli kanlı Esed rejimiyle ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti. Cilo, “Esed’le Türk kuvvetleriyle savaşmak amacıyla bir ortaklık kurmayı düşünüyoruz” dedi. ABD kuvvetlerinin çekilmesinin kendilerini üzdüğünü söyleyen elebaşı Cilo, “ABD'nin güvenilirliği zedelendi” diye konuştu.

AFRİN’DE DENEMİŞLERDİ

Terör örgütü, böylece rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmesini engellemeyi ve işgalini sürdürmeyi planlıyor. PKK/YPG, geçen yıl da Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında rejimle Afrin'e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı.

REJİMDEN YPG’YE DAVET

Bu arada Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin olası operasyonu öncesi terör örgütü üyelerini ‘dipsiz kuyuya yuvarlanmak yerine’ hükümete katılmaya davet etti. Mikdad, ‘anavatanın, tüm çocuklarını bağrına bastığını' vurguladı, ayrıca Şam yönetiminin Suriyelilerin tüm sorunlarını şiddet kullanmadan olumlu yönde çözeceğini savundu.