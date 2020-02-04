Yine CHP kongresi yine kavga! Erzurum'da yumruklar konuştu...

CHP Erzurum İl Kongresi’nde Bülent Oğuz ile başkanlık için yarışan Orhan Bozkurt konuşmak için kürsüye çıktığı sırada bazı partililerin protestosuyla karşılaştı.

Bozkurt’un “Siz kimsiniz, delege ve partili bile değilsiniz” demesinin ardından 15-20 kişilik grup saldırıya geçti. Salonda yaşanan arbede sırasında araya girenler başkan adayı Bozkurt’u dışarı çıkarttı. Arbede sırasında Bozkurt’un eşi Merve Bozkurt da yere düşerek ayağını burktu. Kongrede linç girişimi yaşandığını belirten Orhan Bozkurt, genel merkez nezdinde girişimde bulunacağını söyledi.

(DHA)