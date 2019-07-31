Yine baltayı taşa vurdu!

Bursa Şehir Hastanesi’nde tuvalet giderine bebek bezi atıldığı için boruların tıkanıp sızıntı yapması sosyal medyada karalama kampanyasına dönüştürüldü. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter hesabından attığı bir tweet’le olayı çarpıtarak, bu kampanyaya destek verdi Özkan'ın “AKP'NİN RANTI SULAR ALTINDA KALDI! 399,5 milyon dolar harcanarak 15 gün önce hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi sular altında kaldı” mesajına yüzlerce kullanıcıdan tepki yağdı. Kullanıcılar, tüm halkın faydalandığı hastaneyi “rant” olarak nitelendiren Tuncay’ı, “Siz demek ki yaptığınız hiçbir işi millet menfaatine yapmıyorsunuz. Rant yoksa siz de yoksunuz”, “Sayın vekil, o hastanede sadece AK Partililer tedavi olmuyor. CHP'liler, HDP'liler, İP'liler de tedavi oluyor” mesajlarıyla adeta insanlık dersi verdi. Bazıları ise “Kovalarla gelin, biraz su doldurun. İzmir'e götürürsünüz” diyerek Tuncay’ı tiye aldı.