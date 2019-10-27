Yılmaz Erdoğan kaç yaşında? Yılmaz Erdoğan nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin Genel Sanat Yönetmenliği'ni yapan Yılmaz Erdoğan'ın hayatı merak ediliyor. Uzun yıllar sonra yeni oyuncu kadrosu ile televizyona dönen Yılmaz Erdoğan ile ilgili aramalar artıyor. Yılmaz Erdoğan hayranları, Yılmaz Erdoğan'ın eserlerinin neler olduğunu da merak ediyor.

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Erdoğan, 1967 doğumlu oyuncu, senarist. Erdoğan, "Olacak O Kadar", "Umut Taksi" gibi ilgi gören dizilerin senaristliğinin yanısıra en çok izlenen Türkfilmi olma özelliğine sahip olan "Vizontele"nin de senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda da oyuncu kadrosunun bir üyesi. Önemli yapımların altında imzası olan Erdoğan, bugüne kadar birçok ödül aldı.

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım1968'de Hakkari'de doğdu. Çocukluğu AnkaraAydınlıkevler'de geçti.Deniz Erdoğan veMustafa Erdoğan isimli iki kardeşi vardır. İlkokulu ve ortaokuludan sonra liseyi Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nde okudu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni kazandı ancak lisans öğrenimini yarıda bırakıp Ferhan Şensoy'un "Nöbetçi Tiyatro" kadrosuna katılmayı tercih etti. Burada hem oyuncu, hem de yazar olarak görev yaptı. 1988'de "Güldüşünürü Tiyatrosu"nu kurdu. Bu tiyatroda kendi yazdığı ve yönettiği "Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo" adlı oyunu sergiledi.

Bu yıllarda kendini oyun yazmaya adayan Erdoğan, Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Gereği Düşünüldü" oyununu, "Olacak O Kadar" adlı televizyon serisinin senaryosunu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun "Kadınlık Bizde Kalsın" ve "Haşlama Taşlama" oyunlarını yazdı. "Umut Taksi" dizisinin de senaryo yazarı oldu ve dizide bir rol de üstlendi. 1994 yılında ortağı Necati Akpınar ile birlikteBeşiktaş Kültür Merkezi Oyuncuları'nı kurdu. "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Otogargara", "Cebimde Kelimeler", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "Haybeden Gerçeküstü Aşk" gibi büyük ilgi gören oyunları yazdı, bir kısmını da BKM'de sergiledi. Bu sırada başrollerini Demet Akbağ ile paylaştığı "Bir Demet Tiyatro" adlı dizinin senaristliğini üstlendi, aynı zamanda bu dizideki "Mükremin" karakterini canlandırdı. Senaristi olduğu "Gereği Düşünüldü" oyunu, en büyük oyuncu kadrosuna sahip olma özelliğini taşıyordu ve oyun 4 yıl boyunca sergilendi.

Erdoğan, sinemaya geçişini "Vizontele" filmiyle gerçekleştirdi. Filmin senaryosunu yazdı, yönetmenliğini üstlendi aynı zamanda filmde rol aldı. Vizyona girdiği 2000yılında Vizontele, Türkiye'de en çok izlenen sinema filmi ünvanını kazandı. Bu filmin devamı olan "Vizontele Tuuba"da da aynı görevleri üstlenen Erdoğan,2003 tarihli bu filmle de büyük bir başarıya imza attı. 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filmini de yazıp yönetti ve filmde başrolü oynadı. Filmde Erdoğan'a Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Altan Erkekli gibi isimler eşlik etti.

İlk albümü 'Kayıp Kentin Yakışıklısı' adlı bir şiir kaseti Prestij Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı. Bu albüm Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 17 şiirden oluşuyor. Aynı zamanda albümde şiirlere eşlik eden türkülerden birini de kendi seslendirmişti. Erdoğan'ın şiir kaseti dışında "Kayıp Kentin Yakışıklısı", "Anladım" adlı şiir kitapları, "Hüzünbaz Sevişmeler" adlı bir öykü kitabı, "Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar" ve "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı eserleri de bulunuyor.

Kardeşleri Mustafa Erdoğan ve Deniz Erdoğan da Türkiye'nin ünlü simaları arasındadır. Ersin Korkut teyzesinin oğludur. Erdoğan'ın, Muhsin Kızılkayatarafından yazılmış "Yılmaz" adlı yaşam öyküsü bulunuyor.

Yılmaz Erdoğan yönetmenliğini yaptığı ve kendi de oynadığı 2013 yılının başında yayına soktuğu "Kelebeğin Rüyası" filminde baş rolde Kıvanç Tatlıtuğ oynadı.

Yılmaz Erdoğan, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Güneydoğu Anadolu Bölgesinden girmiştir.

Evlilikleri :

1. evliliği: 1993 senesinde Sanem Oktar ile evlendi. 1998 senesinde de boşandı. Bu evliliğinden Berfin adında bir kızı vardır.

2. evliliği: 9 Ağustos 2006 tarihinde Belçim Bilgin ile evlendi. Rodin Erdoğan adında bir çocukları vardır. Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çifti çocukları ile birlikte 2014 şubatında Amerika'ya taşındı ve Beverly Hills'e yerleşti.

Ödülleri :

1999 - Afife Tiyatro Ödülleri, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü, "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" oyunu

2001 - Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Vizontele

2009 - Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Komedi Dizisi, Çok Güzel Hareketler Bunlar

2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Bir Zamanlar Anadolu'da)

Oyuncu Olduğu Filmleri :

2014 - Son Umut (Hasan) (Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında (Yılmaz Erdoğan) (Sinema Filmi)

2014 - Bana Masal Anlatma (Rıza'nın babası) (Sinema Filmi)

2014 - 8 Saniye (Derviş) (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Behçet Necatigil) (Sinema Filmi)

2012 - Words With Gods (Sinema Filmi)

2012 - Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

2011 - Bir Zamanlar Anadolu'da (Komiser Naci) (Sinema Filmi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Müdür) (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Rıza) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

2008 - Kalpsiz Adam (TV Dizisi)

2008 - Mevlana Aşkı Dansı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Asım Noyan) (Sinema Filmi)

2003 - Vizontele Tuuba (Deli Emin ) (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Emin) (Sinema Filmi)

1995 - Otogargara (Video)

1995 - Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (Taci) (TV Dizisi)

1993 - Umut Taksi (TV Dizisi)

1993 - Haşlama Taşlama (TV Dizisi)

1991 - Siyabend-ü Xece (Xece'nin Abisi) (Sinema Filmi)

1986 - Olacak O Kadar (Yılmaz) (TV Dizisi)

Senaryo :

2016 - Dedemin Fişi (Sinema Filmi)

2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi)

2012 - Bağbozumu (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2005 - Organize İşler (Sinema Filmi)

2003 - Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Sinema Filmi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1993 - Umut Taksi (TV Dizisi)

1993 - Haşlama Taşlama (TV Dizisi)

1986 - Olacak O Kadar (TV Dizisi)

Yönettiği Filmler :

2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2008 - 2013 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

2006 - Hanım Hanımcık (Video)

2005 - Organize İşler (Sinema Filmi)

2003 - Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Sinema Filmi)

1995 - Otogargara (Video)

1994 - Kadınlık Bizde Kalsın(Video)

Tiyatro :

Kanuni Sultan Süleyman Rambo Kadınlık Bizde Kalsın

1993 - Umut Taksi

1995 - Otogargara

1995 - Cebimde Kelimeler

2000 - Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

2003 - Bana Bir Şeyhler Oluyor

2004 - Haybeden Gerçeküstü Aşk

2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2013 - Hanımhanımcık

Kitapları :

Feriştah'ın Fentezileri (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Cebimde Kelimeler (Oyun)

Otogargara (Oyun)

Hijyenik Aşklar (Kısa güldürü hikâyeleri)

Anladım (Şiir)

Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar (Diyaloglar - Sonradan Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır.)

Hüzünbaz Sevişmeler (Deneme)

Kadınlık Bizde Kalsın (Oyun)

Kayıp Kentin Yakışıklısı (Şiir)

Laz Bakkal ile Tombalak (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (Oyun)

Sahiler Düş Düşler Sahi (Şiir)

YILMAZ ERDOĞAN ŞİİRLERİ

YENİ BİR SAYFADA SANA BAKMAK

her şey yapılabilir

bir beyaz kağıtla

uçak örneğin uçurtma mesela

altına konulabilir

bir ayağı ötekinden kısa olduğu için

sallanan bir masanın

veya şiir yazılabilir

süresi ötekilerden kısa

bir ömür üzerine.

bir beyaz kağıda

her şey yazılabilir

senin dışında

güzelliğine benzetme bulmak zor

sen iyisi mi sana benzemeye çalışan

her şeyden

bir gülden bir ilk bir sonbahardan sor

belki tabiattadır çaresi

senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin

ve benim

bilinci nasırlı bir bahçıvan çaresizliğim

anlarım bitkiden filan

ama anlatamam

toprağın güneşle konuşmasını

sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla

sen bana ışık ver yeter

bende filiz çok

köklerim içimde gizlidir

gelen giden açan soran bere budak yok

bir şiir istersin

“içinde benzetmeler olan”

kusura bakma sevgilim

heybemde sana benzeyecek kadar

güzel bir şey yok

uzun bir yoldan gelen

tedariksiz katıksız bir yolcuyum

yaralı yarasız sevdalardan geçtim

koynumda bir beyaz kağıt boşluğu

her şeyi anlattım

olan olmayan acıtan sancıtan

bilsem ki sana varmak içindi

bütün mola sancıları

bütün stabilize arkadaşlıklar

daha hızlı koşardım

severadım gelirdim

gözlerinin mercan maviliğine

sana bakmak

suya bakmaktır

sana bakmak

bir mucizeyi anlamaktır

sağa sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır

aşk sorgusunda şahanem

yalnız kelepçeler sanıktır

ne yazsam olmuyor

çünkü bilenler hatırlar

hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar

bahçıvanlar değil tüccarlardır

sen öyle göz

sen öyle toprak ve güneş ortaklığı

sen teninde cennet kayganlığı iken

sana şiir yazmak ahmaklıktır

bir tek söz kalır

dişlerimin arasından

ben sana gülüm derim

gülün ömrü uzamaya başlar

verdiğim bütün sözler

sende kalsın isterim

ben sana gülüm derim

gül sana benzediği için ölümsüz

yazdığım bütün şiirler

sana başlayan bir kitap için önsöz

sana bakmak

bir beyaz kağıda bakmaktır

her şey olmaya hazır

sana bakmak

suya bakmaktır

gördüğün suretten utanmak

sana bakmak

bütün rastlantıları reddedip

bir mucizeyi anlamaktır

sana bakmak

Allah’a inanmaktır

YAŞAYABİLME İHTİMALİ

Soğuk ve şehirlerarası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan

Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam...

Ben seninle bir gün Veyselkarani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim.

İlkokulun silgi kokan, tebeşir lekeli yıllarında

Ankara'da karbonmonoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman

özlemeye başladım herkesi...

Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki, adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra..

Bizim Kemalettin Tuğcu'larımız vardı...

Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı...

Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda,

solculuk oynamaya başladık..

Ben doktor oluyordum sen hemşire, geri kalanlar kontrgerilla...

Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu pütürlü duvarlara ve

Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle...

Ağbilerimizden öğrendik, S harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi..

Ankara'ya usul usul karbonmonoksit yağıyordu.

Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri.

Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben.

Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim..

Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak..

Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu..

Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri.

Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim

Ve hiç bir mahkeme tutanağında geçmedi adım

Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece

Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde, ama sen yoktun

Ben, senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum, suni teneffüs saatlerinde

Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu

Ben, senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum.

Ben, senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum.

Yaz sıcağı toprağa çekiyor da tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini

Sonra otobüs oluyordum, kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü

Ne yana baksam dağ ve deniz sanıyordum

Muş ovasının yalancı maviliğini

Otobüs oluyordum bir süre

Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum, yanağım otobüs camının garantisinde

Otobüs oluyordum

Bir ülkeden bir iç ülkeye

Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum.

Zap suyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin

Korkuyordum

Sonra iniyordum otobüsten

Çarşıdan bizim eve giden, ömrümün en uzun,

ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk,

ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum.

Çünkü sonunda annem oluyordum, babam kokuyordum sonunda..

Soğuk ve şehirlerarası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan

Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam

Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda

Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği

bir yol üstü lokantasında

Ben seninle, Ağrı dağına mistik ve demli bir çay kıvamında bakan

Doğubeyazıt'ın herhangi bir toprak damında

Ben seninle herhangi bir insan elinin

terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim

Ben senin, beni sevebilme ihtimalini sevdim!