Yıldırım, Kanada’da Türklerle buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türk Hava Yolları (THY)’nın tarifeli uçağıyla Kanada’nın Montreal kentine gitti. Montreal Türk Kültür Merkezi’nde gurbetçilere hitap eden Yıldırım, “Unutmayın, sizler ülkemizin yurtdışındaki elçilerisiniz. Her birinizin bulundukları ülkelere, yaşadıkları topluma asimile olmadan entegre olması bizim için çok önemli” dedi.

TERÖR YANDAŞLARINA DİKKAT

Vatandaşlara, Türkiye aleyhtarı gruplar ve terör örgütlerine karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Yıldırım, FETÖ ve PKK başta olmak üzere, Türkiye karşıtı grupların tüm dünyada organize bir faaliyet gösterdiğine işaret etti. Bu gruplara son zamanlarda Pontus-Rum yandaşlarının da eklendiğini hatırlatan Binali Yıldırım, “Teröre ve yandaşlarına prim vermeyin” ifadelerini kullandı.