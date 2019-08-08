08 Ağustos 2019 Perşembe 17:46:30 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:47:42
Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyonuna geçti.
İzmir'den eşi Semiha Yıldırım ile karayoluyla İstanbul'a gelen Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.
Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur." diyerek tüm vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.
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- Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı
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