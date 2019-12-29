29 Aralık 2019 Pazar 10:06:25 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 10:08:25
Yılbaşında İçişleri Bakanlığına bağlı 317 bin 121 personel sokaklarda olacak
2020'ye girilirken yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak.
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