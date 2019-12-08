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08 Aralık 2019 Pazar 15:28:11 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 15:29:42

Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi?

Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2020'nin yaklaşması ile vatandaşlar yılbaşı tatili ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Çalışanlar ve öğrenciler 1 Ocak 2020 yılbaşı günü tatil yapıp yapmayacaklarını ve kaç gün tatil yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Yılbaşı için geri sayım başladı. Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi? merak ediliyor. 2020'nin yaklaşması ile vatandaşlar yılbaşı tatili ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Çalışanlar ve öğrenciler 1 Ocak 2020 yılbaşı günü tatil yapıp yapmayacaklarını ve kaç gün tatil yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2020 çarşamba gününe denk geliyor.

1 OCAK YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak yılbaşı günü resmi tatil oluyor. Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü oluyor.

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL?

Yılbaşı tatili 1 gün oluyor. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil bulunmuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

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