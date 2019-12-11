Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün?
Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Doya Doya Moda yarışmacıları bugün alışverişlerini Yeşilköy pazarında gerçekleştiriyor. Yarışmacılar günün konsepti olan mangal partisi için Yeşilköy pazarının altını üstüne getirdiler. İzleyiciler de Yeşilköy pazarı ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...
Yeşilköy pazarının nerede yer aldığı merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışmacıları bugün alışverişlerini Yeşilköy pazarında gerçekleştiriyor. Yarışmacılar günün konsepti olan mangal partisi için Yeşilköy pazarının altını üstüne getirdiler. İzleyiciler de Yeşilköy pazarı ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
YEŞİLKÖY PAZARI NEREDE?
Florya – Yeşilköy arasında, Çiroz mevkiinde kuruluyor. Yeşilköy pazarının açık adresi şu şekilde: Yeşilköy Mahallesi, Hamdullah Suphi Tanrıöver Sokak, No:35, Bakırköy.
YEŞİLKÖY PAZARI NE ZAMAN?
Yeşilköy pazarı, Çarşamba günleri kuruluyor. Pazar, sabah 08:00 ile akşam 20:00 arası açık.
YEŞİLKÖY PAZARINA NASIL GİDİLİR?
Modumoda'da yer alan bilgiye göre, bu pazara gelmek için, eğer kendi aracınız yoksa, belediye otobüslerini ya da minibüsleri kullanabilirsiniz. Eğer uzaktan geliyorsanız metrobüsün İncirli durağında inip, Bakırköy meydanından Yeşilköy minibüslerine binebilirsiniz. Ayrıca metro kullananlarda yine Bakırköy meydanından aynı minibüsleri kullanabilir. Ben otobüsle geleceğim diyorsanız elbette bu da mümkün, bunun için Yeşilköy Pazarı durağından geçen 73Y – BN1 – BN2 – BN3 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz. Aslında Bakırköy meydanından kalkan minibüsler pazar alanından geçmediği halde, çarşambaları tam pazarın önünde sizi bırakıyor ve bu güzergah değişikliği sizleri yürüyüş yapmaktan kurtarıyor. Ben kendi aracımla gelmek istiyorum diyorsanız E5’ten Bakırköy’e geldikten sonra, Yeşilköy tabelalarını takip ederek pazara ulaşabilirsiniz. Fakat söylemeden edemeyeceğim, pazara yaklaştıkça uzun bir araba kuyruğu olduğunu göreceksiniz ve bu kuyruk bazen birkaç km olabiliyor. Pazarın hemen yanında bir otopark var ve aracınızı buraya park edebilmek için uzun bir süre sıra beklemeniz gerekiyor.
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